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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сколько бюджетных денег потратят на оборону, Нацполицию и Службу безопасности в 2018 году
    Опубликовано: 2017-09-18 13:00:19

    В 2018 году на финансирование национальной безопасности и обороны из госбюджета должны направить свыше 165 млрд гривень.

    Президент Петр Порошенко подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны от 13 сентября 2017-го о предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2018 год".

    СНБО поручил Кабмину предусмотреть в госбюджете-2018 расходы на обеспечение безопасности и обороны в объеме не менее 5% ВВП. При этом финансирование должно быть обеспечено в объеме не меньше 165,37 млрд грн.

    В частности, потребности Министерства обороны в 2018 году должны быть профинансированы за счет денег общего фонда госбюджета на сумму 81,69 млрд грн, а за счет средств спецфонда — в объеме 1,63 млрд грн.

    На финансирование Национальной гвардии в 2018 году должны направить 10,35 млрд грн из общего фонда и 739 млн грн из специального. Для Нацполиции должны предусмотреть 24,28 млрд грн из общего фонда и 90 млн грн из специального.

    Потребности Государственной пограничной службы должны профинансировать на сумму свыше 9 млрд грн за счет общего фонда бюджета и 33,2 млн грн за счет денег спецфонда. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям должны выделить 9,77 млрд грн из общего фонда и 969,4 млн грн из спецфонда.

    На финансирование Службы безопасности должны предусмотреть 7,49 млрд грн за счет общего фонда и 160,9 млн грн за счет специального.

    Напомним, Кабинет министров на своем заседании 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2018 год и направил его в парламент.

    Инф. delo.ua

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