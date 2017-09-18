Сколько товаров и услуг украинцы приобретают безналично — статистика НБУ

В первом полугодии украинцы с помощью платежных карт оплатили операций в интернете на сумму 131,4 млрд гривень, а объем расчетов в торговых сетях составил 119,3 млрд гривень.

Национальный банк начал регулярно публиковать информацию об объемах и количестве безналичных операций с использованием платежных карточек. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, в первом полугодии 2017-го украинцы с помощью платежных карт оплатили товары и операции в интернете на сумму 131,4 млрд грн. Объем расчетов с помощью платежных карт в торговых сетях по итогам полугодия составил 119,3 млрд грн.

По итогам полугодия объемы переводов с карты на карту, согласно статистике Нацбанка, составили 86,8 млрд грн, а операции в устройствах самообслуживания — 10,1 млрд грн.

Согласно статистике НБУ, по состоянию на начало июля 40,6 млн украинцев имели платежные карты. При этом активными являются 32,65 млн карт.

Инф. delo.ua