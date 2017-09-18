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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Техника и мастерство: практическое овладение эффективным фитнесом
    Опубликовано: 2017-09-18 12:04:31
    Теперь, когда и о правильном питании, и о методах тренировок с отягощением во имя достижения вершин самореализации в спорте вы знаете вполне достаточно для того, чтобы составить собственную книгу, давайте вспомним о третьей стороне вейдеровского треугольника — о технике и мастерстве.

    Хорошая техника вырабатывается в результате совершенствования тех приемов, которые благотворно влияют на ваш организм, и применять их во время тренировки нужно всегда и везде. Ко всеобщей радости, в течение нескольких последних десятилетий в области техники тренировок достигнут значительный прогресс. Это легко обнаружить, если сравнить спортивные соревнования, заснятые в начале 1900-х годов на только что появившуюся кинопленку, с движениями современных атлетов. За этот период не произошла никаких генетических изменений в организме человека, следовательно, наблюдаемый нами прогресс вызван питанием, тренировками с отягощением и овладением техникой.

    Эта серия статей должна помочь вам стать мастером в своем виде спорта и успешно достигнуть поставленных целей. После того как мы подчинили свою жизнь спорту и убедились, что бодибилдинг — это стиль жизни мы нашли ключ, повернув который можно мечту воплотить в жизнь; ключ этот — упорство и вера в достижимость целей. Вам принесут удачу упорство и уверенность в себе.

    sportzal.com

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