Выберите вид спорта или фитнеса, который принесет пользу

Кроме неиссякающего оптимизма, вам понадобится трезвое восприятие реальности и открытость ума жизненным проблемам, особенно если вы занимаетесь спортом на профессиональном уровне, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Генетика призвана решать ответственную задачу — определить, какой вид спорта принесет наибольшую пользу тому или иному целеустремленному атлету. Очевидно, что люди отличаются размерами тела (ростом и массой), вы и сами можете взять его под контроль. Ставшие чемпионами тяжелоатлеты и футболисты обычно обладают крупным и полным телом. Чтобы стать чемпионом в этих видах спорта в наши дни, недостаточно просто иметь крупное тело, важно быть мускулистым. У людей с чрезмерно полным телом мало шансов соответствовать современным стандартам и достигнуть высоких результатов в спорте. Однако природные физические данные вашего тела, даже если оно излишне отягчено жиром, при правильном питании, тренировках с отягощением и при усовершенствовании мастерства могут превратиться в отлаженный, прекрасно функционирующий организм.

Недавние научные открытия позволяют нам понять, как многочисленные генетические особенности, менее очевидные, чем физические данные вашего тела, могут повлиять на возможность достижения максимальных результатов в конкретном виде спорта. Рассмотрим, например, типы мышечных волокон. Люди, которые от рождения имеют более развитые медленносокращающиеся мышечные волокна, смогут лучше проявить себя в видах спорта, связанных с бегом на длинную дистанцию. Люди с более развитыми быстросокращающимися мышечными волокнами более предрасположены к видам спорта, требующим силы. Ловкость — еще одно особенное свойство, по-разному характеризующее людей. Итак, занимаясь под контролем тренера, вы должны решить, действительно ли выбранный вами вид спорта соответствует вашим природным данным.

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