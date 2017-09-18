Развитие человеческих возможностей

Вполне очевидно, что размер тела и особенности физиологии могут определяться генетической предрасположенностью, но ваши личные достижения имеют большее значение, чем врожденные свойства.

Между двумя спортсменами, обладающими одинаковой силой и размером тела, один всегда будет отличаться большим мастерством, целеустремленностью, сосредоточенностью и профессиональными знаниями, его шансы на победу будут выше. Целеустремленность и хороший настрой чрезвычайно важны в спорте. Когда цели уже определены и стратегия их достижения выработана, нужно проявить оптимизм, стойкость и целеустремленность, такое настроение даст вам сил для достижения успеха.

Вот еще один ключ к успеху — терпение, это свойство характера должно быть хорошо развито. Возможно, вы хотите сбросить вес за десять дней и за десять дней его набрать. Будьте реалистичнее и проявите терпение. Проблема в том, что очень многие люди отказываются идти к цели, если для ее достижения стало необходимым тратить очень много времени. Позвольте нам сделать решительное высказывание на этот счет: когда вы отказываетесь от поставленных целей — вы отрекаетесь от себя. Чемпионы же от себя никогда не отрекаются.

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