  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Развитие человеческих возможностей
    Опубликовано: 2017-09-18 11:24:55
    Вполне очевидно, что размер тела и особенности физиологии могут определяться генетической предрасположенностью, но ваши личные достижения имеют большее значение, чем врожденные свойства.

    Между двумя спортсменами, обладающими одинаковой силой и размером тела, один всегда будет отличаться большим мастерством, целеустремленностью, сосредоточенностью и профессиональными знаниями, его шансы на победу будут выше. Целеустремленность и хороший настрой чрезвычайно важны в спорте. Когда цели уже определены и стратегия их достижения выработана, нужно проявить оптимизм, стойкость и целеустремленность, такое настроение даст вам сил для достижения успеха.

    Вот еще один ключ к успеху — терпение, это свойство характера должно быть хорошо развито. Возможно, вы хотите сбросить вес за десять дней и за десять дней его набрать. Будьте реалистичнее и проявите терпение. Проблема в том, что очень многие люди отказываются идти к цели, если для ее достижения стало необходимым тратить очень много времени. Позвольте нам сделать решительное высказывание на этот счет: когда вы отказываетесь от поставленных целей — вы отрекаетесь от себя. Чемпионы же от себя никогда не отрекаются.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.