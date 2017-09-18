Практическое овладение техникой

Развивайте силу, скорость, выдержку и мышечную выносливость, отвечающие специфическим потребностям вашего вида спорта. Для этого весьма важно использовать тренировки с отягощением для совершенствования силы. Следовательно, вам необходимо овладеть техникой тренировок с отягощением, которая соответствует специфике вашего вида спорта.

Без этого не развить мускулатуру, от которой зависит, сможете ли вы сделать все возможное для достижения высших результатов в атлетике. Когда вы приступите к тренировкам с отягощением, чтобы развить мышцы, задействованные в вашем виде спорта, то помните о том, что для достижения совершенства в спорте вам жизненно необходимо во время тренировок нагружать все группы мышц и заставлять их работать вместе. Для того чтобы вы научились владеть своими мышцами, своевременно и в должной последовательности приводить их в движение или удерживать в неподвижности, внимательно рассмотрите такие факторы, как положение и направление тела, продолжительность, темп и скорость движений, эффект применения силы, — все это требует практики. Тренировка нервно-мышечной системы — ключевое условие развития правильных навыков движения.

По отношению ко многим видам спорта это значит, что движения нужно выполнять вновь и вновь, пока они не будут совершаться инстинктивно, как рефлекс. Это именно тот случай, где особенно нужен умелый и опытный тренер. При всем при этом вы должны начать с того, что обдумаете длительную перспективу и распланируете каждый свой год тренировок с учетом достижения максимальных результатов. На протяжении трех последних десятилетий была разработана сложная методика планирования спортивных тренировок, направленная на достижение этой цели. Она получила название периодизации, и, как вы убедитесь ниже, она помогает сконцентрировать ваши усилия по наращиванию мышечной массы и достижению оптимальной формы в течение разных сезонов года с тем, чтобы достичь максимально возможной спортивной формы и результатов именно в тот сезон, когда проводятся состязания по вашему виду спорта.

Если вы стремитесь к тому, чтобы стать спортсменом-чемпионом, вам необходимо тренироваться и совершенствовать свое мастерство круглый год. Благодаря периодизации год делится на фазы или сезоны, обычно называемые макроциклами, причем для каждого периода тренировок ставятся определенные цели. Обычно используются четыре макроцикла, продолжительность каждого из которых составляет от одного до четырех месяцев. До вольно часто макроциклы принято разделять на мезоциклы, продолжительностью несколько недель, и микроциклы, длительность которых обычно составляет несколько дней. Решение вопроса о том, как лучше разделить ваш тренировочный год, зависит от специфики вашего вида спорта, уровня вашего мастерства и тех целей, которые вы перед собой ставите.

Как правило, периодизированная тренировочная программа включает в себя следующие этапы.

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