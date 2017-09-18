Помощь инструктора по фитнесу

Хороший инструктор (тренер) должен быть и успешным наставником, то есть человеком, который не пожалеет времени на то, чтобы ответить на все ваши вопросы и поработать вместе с вами над проработкой годового плана тренировок, направленного на повышение ваших спортивных результатов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Чтобы отшлифовать свое мастерство, постарайтесь найти самого лучшего тренера, какого только сможете. Для этого может потребоваться поездка в спортивные лагеря, но, если вам действительно удастся найти хорошего, квалифицированного тренера, это обязательно и самым положительным образом скажется на вашей спортивной карьере. В период межсезонья почаще заглядывайте в местный спортивный клуб, чтобы поддерживать физическую форму на должном уровне.

Читайте побольше книг о вашем виде спорта, ознакомьтесь с биографиями выдающихся спортсменов и тренеров. Если вы отнесетесь к своей спортивной карьере трезво и реапистически и будете соблюдать методический подход к тренировкам, вы вскоре встанете на путь, ведущий к совершенству и вершинам спортивных достижений.

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