Чтобы отшлифовать свое мастерство, постарайтесь найти самого лучшего тренера, какого только сможете. Для этого может потребоваться поездка в спортивные лагеря, но, если вам действительно удастся найти хорошего, квалифицированного тренера, это обязательно и самым положительным образом скажется на вашей спортивной карьере. В период межсезонья почаще заглядывайте в местный спортивный клуб, чтобы поддерживать физическую форму на должном уровне.
Читайте побольше книг о вашем виде спорта, ознакомьтесь с биографиями выдающихся спортсменов и тренеров. Если вы отнесетесь к своей спортивной карьере трезво и реапистически и будете соблюдать методический подход к тренировкам, вы вскоре встанете на путь, ведущий к совершенству и вершинам спортивных достижений.