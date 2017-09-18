  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Помощь инструктора по фитнесу
    Опубликовано: 2017-09-18 09:44:33
    Хороший инструктор (тренер) должен быть и успешным наставником, то есть человеком, который не пожалеет времени на то, чтобы ответить на все ваши вопросы и поработать вместе с вами над проработкой годового плана тренировок, направленного на повышение ваших спортивных результатов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Чтобы отшлифовать свое мастерство, постарайтесь найти самого лучшего тренера, какого только сможете. Для этого может потребоваться поездка в спортивные лагеря, но, если вам действительно удастся найти хорошего, квалифицированного тренера, это обязательно и самым положительным образом скажется на вашей спортивной карьере. В период межсезонья почаще заглядывайте в местный спортивный клуб, чтобы поддерживать физическую форму на должном уровне.

    Читайте побольше книг о вашем виде спорта, ознакомьтесь с биографиями выдающихся спортсменов и тренеров. Если вы отнесетесь к своей спортивной карьере трезво и реапистически и будете соблюдать методический подход к тренировкам, вы вскоре встанете на путь, ведущий к совершенству и вершинам спортивных достижений.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.