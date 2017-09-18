Плитка «Opoczno» – облицовочный материал III тысячелетия

«Opoczno» уже не новый на украинском рынке и весьма популярный бренд настенной облицовочной плитки польского производства (компания «Opoczno» существует сегодня свыше 130 лет). Объёмы продаж изделий компании постоянно растут, украинские покупатели давно оценили данный материал по достоинству.

Производство плитки «Opoczno»

Долгое время изготовление керамики данного бренда велось на производственной площадке в польском городе, давшем плитке своё название. Сегодня значительная часть продукции, несущей обсуждаемый бренд, производится на отечественной фабрике, работающей в Новгороде-Волынском. Для изготовления продукции используется импортное оборудование последнего поколения и новейшие технологии создания керамических изделий. В качестве исходного материала используется сырьё со строго определённых карьеров, имеющее безупречное качество. Контроль над соблюдением технологических норм в компании осуществляется жесточайшим образом по европейским стандартам на всех этапах производственного процесса. Соблюдаются и современные нормы безопасности в экологической сфере.

Ассортимент продукции «Opoczno»

Список видов продукции польской фирмы достаточно обширен. Кроме обычной настенной облицовочной керамической плитки производитель выпускает:

• плитку декоративную;

• плитку напольную;

• фризы;

• керамогранит глазурованный;

• керамогранит полированный;

• обычный керамогранит;

• керамогранит матовый;

• керамический декор в ассортименте.

Дизайн плитки

Эстетические достоинства материала неоднократно отмечались экспертами, хорошо знакомыми с рынком керамических материалов. Благодаря многообразию расцветок и оригинальности палитры, богатому выбору фактур плитки, её можно использовать в ванных, туалетах, кухонных помещениях, оформленных в любом существующем стиле. Разработка дизайна продукции в компании осуществляется в сотрудничестве с несколькими коллективами итальянских дизайнеров, обладающих высокой репутацией в своей профессиональной отрасли.

Отзывы о плитке «Опочно»

Практически все имеющиеся в сети отзывы конечных потребителей о керамике с этой торговой маркой имеют ярко выраженные позитивный характер. Все авторы отзывов отмечают высокое качество изделий, их декоративные достоинства, долговечность, практичность и вполне приемлемую стоимость.

