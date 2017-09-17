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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем полезен йод
    Опубликовано: 2017-09-17 19:24:45
    Формы и функции йода в организме самые простые из возможных для минералов. Йод содержится в двух гормонах щитовидной железы: тироксине и трийодотиронине. Йод, таким образом, необходим для полноценного функционирования щитовидной железы, которая играет незаменимую роль в метаболических процессах.

    Исследования подтвердили, что для поддержания здоровья всего организма и хорошей спортивной формы нужно каждый день получать йод в количествах, соответствующих потребностям.

    Исследования не подтвердили необходимости постоянного использования йода в больших дозах для повышения уровня спортивной подготовки. Для достижения высоких результатов в фитнесе были разработаны следующие предписания: здоровым и активно тренирующимся мужчинам и женщинам необходимо получать с пищевыми добавками 200-400 мкг в день. При этом желательно, чтобы ваш RDI (рекомендуемый дневной прием) включал в себя 150 мкг. Установлено, что безопасным является потребление йода, не превышающее 1000 мкг в день.

    sportzal.com

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