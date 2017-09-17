Физические упражнения и массаж: и целлюлита нет Опубликовано: Это не просто жировые отложения и кожа, похожая на апельсиновую корку, которые лишают фигуру привлекательности. Целлюлит — настоящая ахиллесова пята западных женщин и прежде всего жительниц Средиземноморья (самыми востребованными операциями в области косметической хирургии в Италии стали липосакции). Но в последнее десятилетие число тех, кто страдает от этого недостатка, сократилось: в Италии — почти на 10%. Если еще в 1994 году проклятый антиэстетизм наблюдался у 97% итальянок, то сегодня этот показатель снизился до 81%.



Такие данные поступили от Ассоциации врачей-косметологов и Высшей школы косметической медицины. В апреле, провозглашенном месяцем бесплатной профилактики целлюлита, было проведено специальное исследование, в котором приняли участие 6 тыс. итальянок в возрасте от 18 до 57 лет, проживающих в различных районах Италии, а также 200 специалистов-медиков.



По словам председателя Высшей школы косметической медицины Альберто Массиоре, столь значительное сокращение числа страдающих от целлюлита связано прежде всего с «изменением стиля жизни. Речь идет о регулярном посещении спортивных площадок и правильном питании, а также о применении таких медико-косметических процедур, как массаж, интрадермотерапия, другие новейшие методы выявления и профилактики формирования жировой ткани».



В ходе исследования были подтверждены результаты долгосрочных клинических испытаний применения гормональных противозачаточных средств. Женщинам, долго принимавшим такие таблетки, гарантировано появление целлюлита. Об этом свидетельствует статистика: у 89% тех, кто в возрасте от 16 до 35 лет продолжительное время принимал противозачаточные таблетки, наблюдается целлюлит. В то время как у 70% не пользовавшихся подобными препаратами, целлюлит отсутствует.

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