Это не просто жировые отложения и кожа, похожая на апельсиновую корку, которые лишают фигуру привлекательности. Целлюлит — настоящая ахиллесова пята западных женщин и прежде всего жительниц Средиземноморья (самыми востребованными операциями в области косметической хирургии в Италии стали липосакции). Но в последнее десятилетие число тех, кто страдает от этого недостатка, сократилось: в Италии — почти на 10%. Если еще в 1994 году проклятый антиэстетизм наблюдался у 97% итальянок, то сегодня этот показатель снизился до 81%.
Такие данные поступили от Ассоциации
По словам председателя Высшей школы косметической медицины Альберто Массиоре, столь значительное сокращение числа страдающих от целлюлита связано прежде всего с «изменением стиля жизни. Речь идет о регулярном посещении спортивных площадок и правильном питании, а также о применении таких
В ходе исследования были подтверждены результаты долгосрочных клинических испытаний применения гормональных противозачаточных средств. Женщинам, долго принимавшим такие таблетки, гарантировано появление целлюлита. Об этом свидетельствует статистика: у 89% тех, кто в возрасте от 16 до 35 лет продолжительное время принимал противозачаточные таблетки, наблюдается целлюлит. В то время как у 70% не пользовавшихся подобными препаратами, целлюлит отсутствует.
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Физические упражнения и массаж: и целлюлита нет
Опубликовано: 2017-09-17 14:24:30
Это не просто жировые отложения и кожа, похожая на апельсиновую корку, которые лишают фигуру привлекательности. Целлюлит — настоящая ахиллесова пята западных женщин и прежде всего жительниц Средиземноморья (самыми востребованными операциями в области косметической хирургии в Италии стали липосакции). Но в последнее десятилетие число тех, кто страдает от этого недостатка, сократилось: в Италии — почти на 10%. Если еще в 1994 году проклятый антиэстетизм наблюдался у 97% итальянок, то сегодня этот показатель снизился до 81%.
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