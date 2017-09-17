Если инфаркт миокарда развивается во время отпуска, то чаще всего это происходит в первые два дня, сообщается в выпуске Psychosomatic Medicine
Как пишет
В настоящем исследовании авторы проанализировали данные 92 пациентов, у которых ИМ развился во время отпуска, 67 человек, у которых в отпуске возникли другие, не кардиологические проблемы со здоровьем, и 30 человек, у которых ИМ развился в рабочее время.
Оказалось, что ИМ в 2.5 раза чаще развивался, если в отпуске человек путешествовал на своем автомобиле, и в 10 раз чаще — если он останавливался в мотеле или жил в палатке, а не в гостинице. Все эти факторы связаны с определенным дискомфортом и усилением стресса. Кроме того, «отпускной» ИМ чаще развивался у людей с невысоким образовательным уровнем и у семейных.
Как правило, ИМ имел место в первые два дня отпуска (21.1%). «Именно тогда человек еще погружен в служебные проблемы и одновременно вынужден приспосабливаться к новой обстановке», полагает
medicus.ru
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Если инфаркт миокарда развивается во время отпуска, то чаще всего это происходит в первые два дня
Опубликовано: 2017-09-17 13:44:09
Если инфаркт миокарда развивается во время отпуска, то чаще всего это происходит в первые два дня, сообщается в выпуске Psychosomatic Medicine
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