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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Найден ген маниакально-депрессивного психоза
    Опубликовано: 2017-09-17 12:44:43

    Американские ученые выявили ген, который отвечает за развитие маниакально-депрессивного расстройства. Хотя данные вариант генетического дефекта является причиной нарушений всего у трех процентов больных, попавших в поле зрение исследователей, они уверены, что существуют и другие подобные гены, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Об этом говорят и другие научные работы. Это исследование было проведено группой ученых под руководством доктора Джона Келсэ (John Kelsoe) из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

    Они обнаружили статистически достоверную связь между вариантом гена GRK3 и вероятностью передачи маниакально-депрессивного психоза детям в семьях с историей данного заболевания. Этот ген отвечает за активность медиаторов, в частности, дофамина, в головном мозге. Говоря о данных, которые были получены на анализе информации о двух группах из 153 и 275 семей, ученый отметил, что связь обнаружена только статистическая, и найти биологическое объяснение влиянию дефекта гена на предрасположенность к болезни еще предстоит в будущем.

    Однако некоторые эксперты говорят о том, что эта работа приводит одни из наиболее четких доказательств связи болезни и определенного гена. «Вероятно, это только один из многих генов, которые связаны с заболеванием, — отмечает Келсэ. – Кто знает, сколько еще там генов. Скорее всего, их десятки». Ученые надеются, что лучшее понимание генетических причин болезни поможет поиску более эффективных лекарств.

    medicus.ru

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