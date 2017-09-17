Найден ген маниакально-депрессивного психоза

Американские ученые выявили ген, который отвечает за развитие маниакально-депрессивного расстройства. Хотя данные вариант генетического дефекта является причиной нарушений всего у трех процентов больных, попавших в поле зрение исследователей, они уверены, что существуют и другие подобные гены, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Об этом говорят и другие научные работы. Это исследование было проведено группой ученых под руководством доктора Джона Келсэ (John Kelsoe) из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Они обнаружили статистически достоверную связь между вариантом гена GRK3 и вероятностью передачи маниакально-депрессивного психоза детям в семьях с историей данного заболевания. Этот ген отвечает за активность медиаторов, в частности, дофамина, в головном мозге. Говоря о данных, которые были получены на анализе информации о двух группах из 153 и 275 семей, ученый отметил, что связь обнаружена только статистическая, и найти биологическое объяснение влиянию дефекта гена на предрасположенность к болезни еще предстоит в будущем.

Однако некоторые эксперты говорят о том, что эта работа приводит одни из наиболее четких доказательств связи болезни и определенного гена. «Вероятно, это только один из многих генов, которые связаны с заболеванием, — отмечает Келсэ. – Кто знает, сколько еще там генов. Скорее всего, их десятки». Ученые надеются, что лучшее понимание генетических причин болезни поможет поиску более эффективных лекарств.

medicus.ru