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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые из университета Валенсии доказали, что мужчины с привлекательными лицами, как правило, имеют более качественную сперму
    Опубликовано: 2017-09-17 12:04:19

    В статье, недавно опубликованной в Evolution and Human Behavior (vol 24, p 199), ученые из университета Валенсии доказали, что мужчины с привлекательными лицами, как правило, имеют более качественную сперму.

    Степень внешней привлекательности мужчин установили на основании мнения 66 женщин. Качество спермы определяли на основании специальных критериев разработанных Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, женщины на основании внешнего вида могут делать вывод о состоянии здоровья мужчины-самца и о его перспективности, как будущего отца семейства.

    Однако далеко не факт, что красивый мужчина может быть хорошим отцом в социальном плане. Чаще всего на поверку оказывается, что красивая внешность мужчины, делает его обладателя, объектом пристального внимания со стороны женского пола (а иногда и мужского). Что естественно сказывается на поведении «красавца» в сексуальном плане, ну а времени на воспитание уже не остается…

    medicus.ru

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