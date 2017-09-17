Польза супа: советы

Суп — одно из древнейших кулинарных изобретений человечества. Наваристый или легкий, прозрачный или суп-пюре — у каждой из нас есть свой любимый рецепт этого идеального блюда, совмещающего в себе еду и питье. Кроме того, суп приносит здоровье: он хорошо усваивается, улучшает лимфодренаж и дарит долгое приятное ощущение сытости, что делает его прекрасным диетическим продуктом. Один из женских журналов возносит хвалу ароматной тарелке и делится своими любимыми рецептами полезных супов.

Здоровье в каждой ложке

Суп это, прежде всего, физиологичная еда. Его консистенция существенно облегчает организму работу по перевариванию и усвоению продукта, по этой причине важно включать супы в ежедневное меню при профилактике и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Диетологи советуют есть суп в любое время с полудня и до вечера. Пищевая ценность супа, разумеется, находится в полной зависимости от его ингридиентов. Мясные и бобовые супы богаты протеином, супы с макаронами, картофелем, рисом — углеводами. Овощные супы особенно полезны из-за того, что содержащиеся в них продукты употребляются вместе с насыщенной витаминами и минералами жидкостью, в которой они варились.

Угощаясь супом, вы зачерпываете его ложкой из тарелки и подносите ко рту. Глотаете. Опять зачерпываете ложкой. Это — правильный темп принятия пищи. Суп невозможно «заглотить», как это происходит с бутербродом или сосиской. Поэтому насыщение происходит уже в самом процессе еды, мозг и желудок успевают обменяться информацией, и, пообедав даже относительно небольшой порцией супа, вы чувствуете удовлетворение и сытость.

Вкусная диета

Сезонные супы из свежих весенних овощей — бесценный источник витаминов, и, главное, растительных антиоксидантов, необходимых для усиления иммунитета и профилактики раковых заболеваний: индолов, ликопина, сапонина, кверцетина и глютатиона. Не стоит забывать и о том, что овощи богаты клетчаткой, улучшающей перистальтику кишечника и освобождающей организм от шлаков. Нежные весенние супы из моркови, фасоли, шпината, побегов сельдерея и свеклы, лука-порея, зелени надолго наполняют желудок, избегая его перегрузки.

Суповая диета — новейший европейский тренд. Ее суть в том, что на обед и ужин вы едите легкие (на овощном бульоне) супы, а если голод дает о себе знать между двумя принятиями пищи, вы удовлетворяете его дополнительной чашкой супа. Испытавшие диету на себе теряли до 3 кг в течение недели, вкусно и разнообразно питаясь.

Можно готовить два разных супа для ужина и обеда и, конечно, супы нужно чередовать, чтобы диета была в радость. Стандартный завтрак для суповой диеты выглядит следующим образом:

Кофе, черный или травяной чай, кусочек цельнозернового хлеба с тонким слоем нежирного спреда. К нему на выбор:

40 гр куриной или индюшачьей грудки, отварной или копченой

40 гр постной ветчины

2 столовые ложки зернистого творога

2 столовые ложки творога с фруктами (не готовой творожной массы!)

Для перекусов, помимо экстра-порции супа, можно использовать:

коктейль из 150 мл молока 1,5% жирности или соевого молока с инстантными овсяными или пшеничными хлопьями

200 мл молочной сыворотки (можно добавить свежевыжатый сок)

200 гр свежих фруктов (яблоко, груша, киви, дыня, грейпфрут).

Помимо этого, для гармонизации обмена веществ необходимо выпивать минимум 1,5 литров чистой воды без газа и ограничить потребление чая и кофе.

В обед суп рекомендуется дополнить порцией салата (любые виды листового салата, кресс-салат, огурец), заправленного соусом из 1 ч.л. масла и ½ ч.л. лимонного сока или бальзамического уксуса. Сырая пища оптимизирует усвоение витаминов и «запустит» программу производства пищеварительных энзимов, что позволит использовать ценность содержащихся в супе веществ особенно эффективно.

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