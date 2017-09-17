Здоровье в каждой ложке
Суп это, прежде всего, физиологичная еда. Его консистенция существенно облегчает организму работу по перевариванию и усвоению продукта, по этой причине важно включать супы в ежедневное меню при профилактике и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Диетологи советуют есть суп в любое время с полудня и до вечера. Пищевая ценность супа, разумеется, находится в полной зависимости от его ингридиентов. Мясные и бобовые супы богаты протеином, супы с макаронами, картофелем, рисом — углеводами. Овощные супы особенно полезны из-за того, что содержащиеся в них продукты употребляются вместе с насыщенной витаминами и минералами жидкостью, в которой они варились.
Угощаясь супом, вы зачерпываете его ложкой из тарелки и подносите ко рту. Глотаете. Опять зачерпываете ложкой. Это — правильный темп принятия пищи. Суп невозможно «заглотить», как это происходит с бутербродом или сосиской. Поэтому насыщение происходит уже в самом процессе еды, мозг и желудок успевают обменяться информацией, и, пообедав даже относительно небольшой порцией супа, вы чувствуете удовлетворение и сытость.
Вкусная диета
Сезонные супы из свежих весенних овощей — бесценный источник витаминов, и, главное, растительных антиоксидантов, необходимых для усиления иммунитета и профилактики раковых заболеваний: индолов, ликопина, сапонина, кверцетина и глютатиона. Не стоит забывать и о том, что овощи богаты клетчаткой, улучшающей перистальтику кишечника и освобождающей организм от шлаков. Нежные весенние супы из моркови, фасоли, шпината, побегов сельдерея и свеклы, лука-порея, зелени надолго наполняют желудок, избегая его перегрузки.
Суповая диета — новейший европейский тренд. Ее суть в том, что на обед и ужин вы едите легкие (на овощном бульоне) супы, а если голод дает о себе знать между двумя принятиями пищи, вы удовлетворяете его дополнительной чашкой супа. Испытавшие диету на себе теряли до 3 кг в течение недели, вкусно и разнообразно питаясь.
Можно готовить два разных супа для ужина и обеда и, конечно, супы нужно чередовать, чтобы диета была в радость. Стандартный завтрак для суповой диеты выглядит следующим образом:
Кофе, черный или травяной чай, кусочек цельнозернового хлеба с тонким слоем нежирного спреда. К нему на выбор:
- 40 гр куриной или индюшачьей грудки, отварной или копченой
- 40 гр постной ветчины
- 2 столовые ложки зернистого творога
- 2 столовые ложки творога с фруктами (не готовой творожной массы!)
Для перекусов, помимо экстра-порции супа, можно использовать:
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коктейль из 150 мл молока 1,5% жирности или соевого молока с инстантными овсяными или пшеничными хлопьями
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200 мл молочной сыворотки (можно добавить свежевыжатый сок)
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200 гр свежих фруктов (яблоко, груша, киви, дыня, грейпфрут).
Помимо этого, для гармонизации обмена веществ необходимо выпивать минимум 1,5 литров чистой воды без газа и ограничить потребление чая и кофе.
В обед суп рекомендуется дополнить порцией салата (любые виды листового салата, кресс-салат, огурец), заправленного соусом из 1 ч.л. масла и ½ ч.л. лимонного сока или бальзамического уксуса. Сырая пища оптимизирует усвоение витаминов и «запустит» программу производства пищеварительных энзимов, что позволит использовать ценность содержащихся в супе веществ особенно эффективно.