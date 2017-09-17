Как уберечь здоровье в дачный период

Пора дачных работ в разгаре. Артриты, артрозы, остеохондрозы поджидают каждого, кто после зимней спячки сразу нагрузит свои конечности и позвоночник непосильным трудом на шести сотках, пишет Глазами Женщин. Как уберечься от перегрузок? Советы дает врач-терапевт Юлия Сергеева.

Закаливание — самое эффективное из всех средств профилактики. Начинать лучше с обтираний прохладной водой, затем контрастные души, окунания в ванне, купание в водоемах. Контрастные души начинать при температуре 35-36° по 35 минут ежедневно, постепенно увеличивая разницу между горячей и теплой водой, в итоге — на 12 градусов.

Ножные ванны. Начинать с прохладной воды 26-28°. Через неделю снижать температуру на 12° и доводить до 12-15°. После процедуры ноги вытереть досуха, надеть х/б носки.

Влажные обтирания хороши для детей и пожилых. Они могут быть контрастными: холодная-горячая вода. Лучше подойдет вода, настоянная на травах. Рецепт. 4 ст. л. мяты залить 1 л кипятка. Через 30 мин. настой профильтровать. Охладить. В другой емкости приготовить горячий настой из «согревающих растений» (чабрец, пижма, тысячелистник, сосновые ветки).

Рецепт. 2 ст. л. сбора залить горячей водой, настоять 30 минут. Далее: взять рукавицу, намочить ее в холодном настое, слегка отжать и протереть руки, ноги. Другую рукавицу смочить в горячем настое и проделать то же самое. Постепенно растереть остальные части тела. И так — в течение 5 мин.

Вначале разница между холодным и теплым растворами должна быть 1°, а затем увеличиваться. В итоге попеременно растираться ледяной и очень горячей водой.

Влажные обертывания (поясницы, нижней части туловища) — в давние времена для закалки часто использовали этот метод для улучшения кровообращения и питания мышц. Простынь (или большое полотенце) скатать в валик, оставив полоску для смачивания шириной в 70-80 см. Приготовить холодный травяной настой.

Рецепт. Собрать молодые листочки или почки тополя, сосны, березы (летом — полыни, листья лопуха). Стакан сбора залить 1 л горячей воды, настоять 1 час. Смочить свободную часть полотенца в прохладном отваре, выжать и обернуть вокруг туловища. Влажную часть ткани закрыть сухой. Можно это сделать на ночь.

Контрастные травяные ванночки. Рецепт. В холодную воду добавить настой мелиссы или мяты. 200 г травы на 5-6 л воды, настоять 1 час, процедить. В горячую воду добавить настой чабреца, пижмы, хвойных деревьев, тысячелистника. Взять два тазика, в один налить холодный травяной раствор, в другой — горячий. Сначала обе ноги на 30-60 сек. погрузить в горячую воду, потом в холодную — на 10-20 сек. Повторять 5-7 раз.

Чтобы предотвратить боли в спине. Теплые и горячие ванны, вызывая расширение кровеносных сосудов, стимулируют кровообращение, ликвидируют застой крови в позвоночнике и снимают боль. Наиболее комфортны теплые ванны с обычной водопроводной водой (температура 38-39°) — на 10-15 мин.

sportzal.com