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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Страх ускоряет старение
    Опубликовано: 2017-09-17 09:04:18
    Американские ученые подтвердили факт старения от стресса биологически. По их данным стресс оказывает влияние на те части наследственного материала, которые играют ключевую роль в процессе старения клеток и, возможно, также при возникновении болезней. Так называемые Telomere укутывают концы хромосом в человеческом наследственном материале, вроде защитного колпака.

    Эти колпаки хромосом при каждом делении клетки становятся несколько короче, до тех пор, пока их длина не позволит клетке больше делиться. В течение длительного периода наблюдалась группа из 58 женщин от 20 до 50 лет. Часть из них были санитарками или матерями хронически больных детей. Другие имели по одному нормальному ребенку.

    У женщин, чувствовавших себя более загруженными, ученые установили дополнительное биологическое старение — приблизительно, около одного десятилетия. Это определялось по длине Telomere, активности восстановительных энзимов и в так называемом окислительном стрессе, который ускоряет распад Telomere.

    Кроме того, имеются многочисленные данные, которые показывают связь между хроническим психологическим стрессом и ограническими заболеваниями, включая болезни сердца, циркуляции кровообращения и снижение защитных сил организма.

    sportzal.com

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