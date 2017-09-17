Страх ускоряет старение

Американские ученые подтвердили факт старения от стресса биологически. По их данным стресс оказывает влияние на те части наследственного материала, которые играют ключевую роль в процессе старения клеток и, возможно, также при возникновении болезней. Так называемые Telomere укутывают концы хромосом в человеческом наследственном материале, вроде защитного колпака.

Эти колпаки хромосом при каждом делении клетки становятся несколько короче, до тех пор, пока их длина не позволит клетке больше делиться. В течение длительного периода наблюдалась группа из 58 женщин от 20 до 50 лет. Часть из них были санитарками или матерями хронически больных детей. Другие имели по одному нормальному ребенку.

У женщин, чувствовавших себя более загруженными, ученые установили дополнительное биологическое старение — приблизительно, около одного десятилетия. Это определялось по длине Telomere, активности восстановительных энзимов и в так называемом окислительном стрессе, который ускоряет распад Telomere.

Кроме того, имеются многочисленные данные, которые показывают связь между хроническим психологическим стрессом и ограническими заболеваниями, включая болезни сердца, циркуляции кровообращения и снижение защитных сил организма.

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