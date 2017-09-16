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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Способ питания, основанный на биоритмах человека
    Опубликовано: 2017-09-16 20:24:51
    Если человек ограничивает себя в чем-то, например, в любимом пирожном, или в плитке шоколада, то это негативно для психики. Вы хотите кушать и отказываете сами себе. Шоколад — это не преступление, как и пицца, макароны и сдобные булочки.
     
    Вы должны есть то, что вы любите, это просто необходимо, чтобы чувствовать себя счастливо и полноценно. Может, есть люди, которые ограничивают себя в любимой еде и утверждают, что счастливы, но, скорее всего это самовнушение. Главное, не переедать. Кушайте все, что вам нравится, но в меру. Прислушивайтесь к своему организму, очень часто вам может хотеться какого-то определенного продукта, который Вы обычно не едите. Значит, Ваш организм требует каких-то недостающих ему веществ.

    Организму нужно все: и белок, и жир, и углеводы. Конечно, если Вы испытываете постоянное влечение к пище и переедаете, то есть смысл обратиться к диетологу, невропатологу. Есть также и другая крайность, когда человек сознательно отказывается от пищи, это анорексия. Среди моделей очень распространенное явление. 15% больных анорексией умирают.

    Существует много правдивых историй о том, как люди измучивают себя голодом до состояния анорексии. Например: рост 185 см, вес 48 кг. Такие люди скорее всего не имеют сил, чтоб ходить, есть, полноценно жить. Если предпринимать соответствующие меры, то можно добиться незамедлительных результатов: выздоровление, набор веса.

    При выборе системы похудания — никогда нельзя впадать в крайности, в случае проблем с питанием, обращаетесь к врачу.

    Если Вы ведете сидячий образ жизни, то старайтесь больше двигаться, активная жизнь сжигает много калорий. Спортзал, бассейн, пешие прогулки — это Ваши друзья в борьбе за стройное тело, но никак не голодание и диеты. Диета нужна только в том случае, когда Вы имеете проблемы со здоровьем, и вам ее прописал врач.

    Но все же, как есть все, что хочется, и похудеть? Есть один способ питания, который позволяет есть все и похудеть.

    Итак, до 9 утра Вы можете, есть все: чипсы, шоколад, макароны, пиццу, мясо, мороженое, жареный картофель и все что Вашей душе угодно и в любых количествах. Ешьте это, запивая большим количеством воды.

    sportzal.com

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