Ученые нашли способ выращивания женской груди

Эпоха силикона подарила миру Памелу Андерсон и пластических хирургов, а также тех жертв красоты, которым операции стоили здоровья или даже жизни. Как и любой «антистандарт», маленькая грудь может стать причиной глубоких женских комплексов. Одн Как и любой «антистандарт», маленькая грудь может стать причиной глубоких женских комплексов. Однако женщинам можно больше не волноваться: ученые открыли революционный способ натурального увеличения бюста при помощи стволовых клеток.

В современной медицине нет темы более скандальной и спорной, чем стволовые клетки. В устах представителей салонов красоты — это настоящий эликсир молодости, в устах религиозных деятелей — полнейшее святотатство, а ученые предупреждают о высоких рисках подобного метода. Он не до конца изучен и оттого загадочен и очень притягателен. Лечение человеческими эмбрионами называют панацеей от всех болезней, поэтому не столько удивительно, сколько приятно, что британские ученые направили свои силы в русло женских проблем и научились выращивать грудь. В прямом смысле этого выражения.

Уникальная разработка, в ходе которой стволовые клетки берутся из жировых отложений на животе и бедрах и имплантируются для выращивания в молочные железы, принадлежит Институту здоровья груди в Лондоне (London Breast Institute). Как говорят ученые, эти клетки перед внедрением в грудь смешиваются с другой порцией жира, а желаемый результат (увеличенная грудь) достигается в течение 7 месяцев.

Пробная операция по натуральному увеличению груди сейчас проводится на женщине, из груди которой удалили раковые опухоли. Скоро эксперты начнут работу над другой операцией, в ходе которой бюст увеличат здоровой женщине.

«Это очень волнующее достижение в сфере операций на молочной железе, — говорит профессор Кефах Мокбель, ответственный за проект. — Они [груди со стволовыми клетками] на ощупь получаются более натуральными, ведь эта ткань такая же мягкая, как и натуральная грудь».

Однако ученые, которые в скором времени обещают умножить количество счастливых улыбок на женских лицах, предупреждают о размерных ограничениях нового метода. Как сообщается, максимум, на который пока могут рассчитывать мечтающие о большой груди дамы — это дополнительный один размер.

sportzal.com