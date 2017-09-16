Солнце — влияние на организм и правила использования

К солнечному свету каждый из нас привык с самого детства — сложно найти что-то естественней и привычней. Солнечные лучи помогают нам просыпаться по утрам, но кроме этого оказывает и очень сильное и глубокое воздействие на организм. Если научиться правильно использовать солнечный свет, то он поможет не только рано пробуждаться, но и улучшить здоровье и внешний вид.

Влияние солнечного света на организм складывается из особенностей трех основных излучений, которые дарит нам Солнце.

Видимое излучение — это семь цветов радуги, оно способно проникать через кожу на глубину до одного сантиметра. В основном видимый спектр солнечного излучения воздействует на организм через сетчатку глаза и в дальнейшем нервную систему. На это влияние надо обращать внимание при оформлении домашнего и рабочего интерьера. Желтый, зеленый и оранжевые цвета оказывают благоприятное воздействие на настроение человека. Синий и фиолетовые — отрицательное. Красный и оранжевый цвета — возбуждают деятельность головного мозга, зеленый и желтый — успокаивают, а синий тормозит нервно-психическую деятельность.

Ультрафиолетовое излучение среди компонентов солнечного света оказывает наибольшие воздействие на организм. Ультрафиолетовые лучи имеют наименьшую длину волны и поэтому обладают наибольшей энергией. Они проникают в ткани всего на один миллиметр, но при этом оказывают мощное воздействие (положительное или отрицательное — все зависит от дозировки) как на поверхностные ткани, так и на внутренние органы. Под действием ультрафиолета происходит распад белковых молекул — фотолиз, при этом образуется огромное количество биологически активных веществ (гистамин, серотонин и так далее), которые вместе с кровью разносятся по всему организму, оказывая сложное воздействие на органы и системы человека.

Ультрафиолетовые лучи воздействуют и на ДНК — носитель наследственности. При умеренном облучении благодаря этому достигается хороший оздоровительный эффект, так как уничтожаются многие болезнетворные микроорганизмы. Напротив, если излучения излишне много — могут возникнуть раковые мутации клеток кожи. Под действием ультрафиолетового излучения в коже образуется витамин D.

Солнечные лучи обладают способностью нагревать наружные ткани человеческого организма — это происходит под действием инфракрасного излучения. Инфракрасные лучи проникают на 2-3 сантиметра в ткани и очень активно воздействуют на кровеносные сосуды, которые расширяются и усиливают кровообращение в коже и подкожно-жировой клетчатке. Благодаря этому активизируется окислительно-восстановительные процессы в этих тканях.

Вот такие сложные процессы происходят в организме (прежде всего в коже), когда мы просто нежимся на пляже под лучами солнца.

Надо помнить о том, что разные участки кожи очень по-разному реагируют на солнечный свет. Например, чувствительность кожи кистей и стоп в 4 раза ниже, чем кожи живота и поясничной области. К ультрафиолетовому излучению очень чувствительны дети до 5-7 лет.

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