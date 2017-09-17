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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • После 45 отцом стать гораздо сложнее
    Опубликовано: 2017-09-17 10:24:58

    Танго танцуют вдвоем, и когда заходит речь о создании ребенка, возраст обоих партнеров может играть одинаково важную роль. Новые исследования показывают, что возраст мужского партнера может иметь большое влияние на способность женщины забеременеть, и на время, необходимое для этого. Исследователи пришли к выводу, что 45- летнему мужчине требуется в пять раз больше времени активной половой жизни, чем 25- летнему, чтобы произвести оплодотворение женщины.

    Следует отметить, что ранее, в основном акцентировалось внимание на возраст женщин в вопросах способности деторождения. Обследована группа из  2112 беременных женщин. Каждая из женщин заполняла анкетный опрос о времени, требуемом, чтобы достигнуть беременности, возрасте обоих партнеров, и индивидуальных характеристиках образа жизни обоих партнеров.

    В целом, исследователи нашли, что возраст был наиболее существенный фактор, который воздействовал на время, требуемое для зачатия, гораздо меньше отражались такие факторы как употребление никотина, алкоголя и крепкого кофе. Среднее время необходимое для зачатия у женщины с мужским партнером под 20 было 4.5 месяца, срок продлился до  26 месяцев для 50−летнего мужчины. «Качество спермы с возрастом меняется, это влияет на способность к оплодотворению» говорит Гарри Фиш, MD, директор Мужского Репродуктивного Центра в Пресвитерианском Колумбийском Медицинском Центре, в Нью-Йорк Сити

    medicus.ru

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