После 45 отцом стать гораздо сложнее

Танго танцуют вдвоем, и когда заходит речь о создании ребенка, возраст обоих партнеров может играть одинаково важную роль. Новые исследования показывают, что возраст мужского партнера может иметь большое влияние на способность женщины забеременеть, и на время, необходимое для этого. Исследователи пришли к выводу, что 45- летнему мужчине требуется в пять раз больше времени активной половой жизни, чем 25- летнему, чтобы произвести оплодотворение женщины.

Следует отметить, что ранее, в основном акцентировалось внимание на возраст женщин в вопросах способности деторождения. Обследована группа из 2112 беременных женщин. Каждая из женщин заполняла анкетный опрос о времени, требуемом, чтобы достигнуть беременности, возрасте обоих партнеров, и индивидуальных характеристиках образа жизни обоих партнеров.

В целом, исследователи нашли, что возраст был наиболее существенный фактор, который воздействовал на время, требуемое для зачатия, гораздо меньше отражались такие факторы как употребление никотина, алкоголя и крепкого кофе. Среднее время необходимое для зачатия у женщины с мужским партнером под 20 было 4.5 месяца, срок продлился до 26 месяцев для 50−летнего мужчины. «Качество спермы с возрастом меняется, это влияет на способность к оплодотворению» говорит Гарри Фиш, MD, директор Мужского Репродуктивного Центра в Пресвитерианском Колумбийском Медицинском Центре, в Нью-Йорк Сити

medicus.ru