Не выявлено ассоциации между высоким потреблением рафинированных углеводов, гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда Опубликовано: Не выявлено ассоциации между высоким потреблением рафинированных углеводов, гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда, сообщается в июльском выпуске Heart.



В то же время у людей с высокой вероятностью инсулинорезистентности (пожилые, люди с избыточным весом) наблюдается прямая связь между гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда (ИМ), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В исследовании «случай-контроль» д-р Alessandra Tavani и ее коллеги (Институт Фармакологии Mario Negri, Милан, Италия) обследовали 433 людей без диабета и с впервые развившимся ИМ, а также 448 лиц, госпитализировавшихся по другим причинам (группа контроля).



Сравнивалось отношение рисков ИМ у пациентов с максимальным и минимальным потреблением различных продуктов (третья терциль и первая терциль). Оказалось, что отношения шансов составляют 1.00 для хлеба, 1.27 для макарон и риса, 1.38 для супов, 0.78 для картофеля, 0.97 для десертов и 1.00 для сахара.



У лиц из третьей терцили отношение шансов для гликемического индекса составило 1.38, для углеводной нагрузки — 1.08 (по сравнению с первой терцилью). Ни одно из различий не было статистически значимым.



Однако у пациентов 60 лет и старше, как и у лиц с индексом массы тела 25 кг/кв м и выше, отмечалась достоверная ассоциация для гликемического индекса: отношение шансов 1.81 и 2.02, соответственно.



По мнению авторов, предстоит подробнее изучить влияние особенностей диеты на риск ИМ в этих группах пациентов.

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