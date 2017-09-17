Не выявлено ассоциации между высоким потреблением рафинированных углеводов, гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда, сообщается в июльском выпуске Heart.
В то же время у людей с высокой вероятностью инсулинорезистентности (пожилые, люди с избыточным весом) наблюдается прямая связь между гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда (ИМ), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В исследовании
Сравнивалось отношение рисков ИМ у пациентов с максимальным и минимальным потреблением различных продуктов (третья терциль и первая терциль). Оказалось, что отношения шансов составляют 1.00 для хлеба, 1.27 для макарон и риса, 1.38 для супов, 0.78 для картофеля, 0.97 для десертов и 1.00 для сахара.
У лиц из третьей терцили отношение шансов для гликемического индекса составило 1.38, для углеводной нагрузки — 1.08 (по сравнению с первой терцилью). Ни одно из различий не было статистически значимым.
Однако у пациентов 60 лет и старше, как и у лиц с индексом массы тела 25 кг/кв м и выше, отмечалась достоверная ассоциация для гликемического индекса: отношение шансов 1.81 и 2.02, соответственно.
По мнению авторов, предстоит подробнее изучить влияние особенностей диеты на риск ИМ в этих группах пациентов.
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Не выявлено ассоциации между высоким потреблением рафинированных углеводов, гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда
Опубликовано: 2017-09-17 08:44:37
Не выявлено ассоциации между высоким потреблением рафинированных углеводов, гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда, сообщается в июльском выпуске Heart.
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