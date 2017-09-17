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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Не выявлено ассоциации между высоким потреблением рафинированных углеводов, гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда
    Опубликовано: 2017-09-17 08:44:37

    Не выявлено ассоциации между высоким потреблением рафинированных углеводов, гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда, сообщается в июльском выпуске Heart.

    В то же время у людей с высокой вероятностью инсулинорезистентности (пожилые, люди с избыточным весом) наблюдается прямая связь между гликемическим индексом и риском инфаркта миокарда (ИМ), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В исследовании «случай-контроль» д-р Alessandra Tavani и ее коллеги (Институт Фармакологии Mario Negri, Милан, Италия) обследовали 433 людей без диабета и с впервые развившимся ИМ, а также 448 лиц, госпитализировавшихся по другим причинам (группа контроля).

    Сравнивалось отношение рисков ИМ у пациентов с максимальным и минимальным потреблением различных продуктов (третья терциль и первая терциль). Оказалось, что отношения шансов составляют 1.00 для хлеба, 1.27 для макарон и риса, 1.38 для супов, 0.78 для картофеля, 0.97 для десертов и 1.00 для сахара.

    У лиц из третьей терцили отношение шансов для гликемического индекса составило 1.38, для углеводной нагрузки — 1.08 (по сравнению с первой терцилью). Ни одно из различий не было статистически значимым.

    Однако у пациентов 60 лет и старше, как и у лиц с индексом массы тела 25 кг/кв м и выше, отмечалась достоверная ассоциация для гликемического индекса: отношение шансов 1.81 и 2.02, соответственно.

    По мнению авторов, предстоит подробнее изучить влияние особенностей диеты на риск ИМ в этих группах пациентов.

    medicus.ru

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