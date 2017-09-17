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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Регулярный прием капсул, содержащих флавоноиды черного и зеленого чая, приводит к существенному снижению уровня общего холестерина
    Опубликовано: 2017-09-17 08:04:08

    Регулярный прием капсул, содержащих флавоноиды черного и зеленого чая, приводит к существенному снижению уровнем общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности.

    Ранее было показано, что флавоноиды обладают гиполипидемическим эффектом у лабораторных животных. По данным эпидемиологических исследований, потребление чая ассоциируется сболее низкими уровнями холестерина и меньшей частотой инфаркта миокарда. Данное исследование впервые изучало гиполипидемический эффект компонентов чая у человека.

    «Мы ожидали, что эффект будет небольшим, однако на самом деле уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снизился на 16%», пишут д-р David J. Maron и его коллеги (Университет Vanderbilt, Nashville, Теннеси) в номере Archives of Internal Medicine за 23 июня.

    В течение 12 недель 240 человек с «мягкой» и умеренной гиперхолестеринемией рандомизированно поучали капсулы с теафлавинами и катехинами либо плацебо. Все участники соблюдали диету с низким содержанием жиров.

    В группе активного вмешательства уровни общего холестерина снизились на 11.3%, холестерина ЛПНП — на 16.4%, по сравнению с исходными значениями (р=0.01). Кроме того, отмечалось статистически недостоверное повышению уровней холестерина липопротеинов высокой плотности и триглицеридов. В группе плацебо показатели липидного обмена оставались неизменными.

    Частота побочных явлений была одинаковой в обеих группах. Ни в одной из групп не отмечалось тяжелых нежелательных явлений.

    «Мы считаем целесообразным проведение крупных и длительных рандомизированных контролируемых клинических испытаний в различных популяциях с целью изучения влияния компонентов чая на другие факторы риска атеросклероза», заключают авторы.

    medicus.ru

     

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