Регулярный прием капсул, содержащих флавоноиды черного и зеленого чая, приводит к существенному снижению уровнем общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности.
Ранее было показано, что флавоноиды обладают гиполипидемическим эффектом у лабораторных животных. По данным эпидемиологических исследований, потребление чая ассоциируется сболее низкими уровнями холестерина и меньшей частотой инфаркта миокарда. Данное исследование впервые изучало гиполипидемический эффект компонентов чая у человека.
«Мы ожидали, что эффект будет небольшим, однако на самом деле уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снизился на 16%», пишут
В течение 12 недель 240 человек с «мягкой» и умеренной гиперхолестеринемией рандомизированно поучали капсулы с теафлавинами и катехинами либо плацебо. Все участники соблюдали диету с низким содержанием жиров.
В группе активного вмешательства уровни общего холестерина снизились на 11.3%, холестерина ЛПНП — на 16.4%, по сравнению с исходными значениями (р=0.01). Кроме того, отмечалось статистически недостоверное повышению уровней холестерина липопротеинов высокой плотности и триглицеридов. В группе плацебо показатели липидного обмена оставались неизменными.
Частота побочных явлений была одинаковой в обеих группах. Ни в одной из групп не отмечалось тяжелых нежелательных явлений.
«Мы считаем целесообразным проведение крупных и длительных рандомизированных контролируемых клинических испытаний в различных популяциях с целью изучения влияния компонентов чая на другие факторы риска атеросклероза», заключают авторы.
medicus.ru