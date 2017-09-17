10% мужчин ифицированы хламидиозом

Исследования показали, что хламидиоз встречается чаще, чем считалось ранее.

Если раньше, что данная проблема считалась в основном женской, новые исследования британских ученых показали, что хламидия может также поражать каждого 10−го мужчину – этот показатель, по крайней мере в пять раз выше, чем предполагалось ранее. К тому же, при обследовании 800 армейских новобранцев исследователи обнаружили, что почти в 90% случаев инфекция протекала бессимптомно.

«Совершенно ясно, что большинство людей не обнаруживают у себя признаков заболевания», — говорит ведущий исследователь Gordon Scott, сотрудник Эдинбургской Королевской Больницы. Самые высокие показатели заболеваемости обнаружены у людей с многочисленными сексуальными связями и не использующими средства контрацепции. Это указывает на важность использования презервативов, как средств контрацепции и предупреждения заболевания хламидиозом. Хламидии инфицируют приблизительно 3 миллиона американцев каждый год. Хламидиоз диагностируется в 30 раз чаще, чем сифилис и шестьчаще , чем половой герпес.



Два года тому назад Американская профилактическая группа рекомендовала женщинам репродуктивного возраста, особенно старше 25 лет регулярно проходить обследование на хламидии. Статистика США показывает, что женщины в пять раз чаще страдают этой инфекцией. Чем раньше выявлена инфекция, тем быстрее ее можно излечить антибиотиками. Необходимо проводить лечение обоих партнеров во избежание рецидивов заболевания. Без лечения хламидиоз у женщин чреват развитием бесплодия, внематочной беременности, а у мужчин – инфекциями мочеиспускательного канала, эпидидимитом. Хламидии могут также инфицировать будущих детей. Каждый год примерно 180 000 американских младенцев, рожденных инфицированными матерями, переносят пневмонию или конъюнктивит, который может приводить к слепоте.

medicus.ru