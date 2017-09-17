Диета с пониженным содержанием соли и белка предотвращает образование камней в почках

Диета с низким содержанием соли и белка значительно уменьшает риск образования камней в почках. Таковы результаты, проведенного в Италии исследования, которое может разрушить устоявшуюся концепцию об исключительной роли безкальциевой диеты в профилактике образования камней в почках.

Около 10% населения США – при этом абсолютное большинство из них (около 80%) составляют мужчины – страдают мочекаменной болезнью. Большинство камней «выходят» самостоятельно, однако в 15% случаев требуется квалифицированная медицинская помощь. В большинстве таких случаев врачи советуют пациентам ограничить употребление кальция, основываясь на том факте, что большинство почечных камней состоит из кальция. Однако проведенное недавно исследование полностью опровергло данную теорию, предположив, что диета с низким содержанием кальция не только не снижает риск образования камней, но иногда и наоборот, способствует их появлению, а заодно и становится причиной развития остеопороза.



«Новое исследование разрушает миф о том, что низкокальциевая диета является профилактикой образования камней в почках» — заявил Dr. David A. Bushinsky, специалист по заболевания почек University of Rochester. Более того, William Keane президент National Kidney Foundation, утверждает, что новая диета с ограничением соли и белка в скором времени станет «золотым стандартом».

medicus.ru