Хорошее образование – защита от старческого слабоумия

Активная работа мозга препятствует возникновению болезни Альцгеймера в старческом возрасте. Это подтверждают проведенные исследования.

Новые данные объясняют более полно, что простое образование или другое стимулирование мозговой деятельности создает защитный «барьер» в мозге. Сообщение об этом появилось в журнале «Невралгия» от 24 июня 2003 года.

При аутопсии мозга 130 умерших представителей католической церкви – монахинь, священников, которые в течение восьми лет проходили тестирование работы головного мозга, было выявлено, что их нервные клетки относительно здоровы. Эти данные подтверждают, что чем более высокий уровень образования имеет человек, тем лучше его память и способности к обучению, даже при проявлениях болезни Альцгеймера.

Фактически, чем на более высокой образовательной ступени стоит человек, тем меньше страдают его мозговые функции памяти, восприятия и др., сообщают David A. Bennett, невропатолог Rush Alzheimer's Disease Center из Чикаго. Образование может делать мозг более приспосабливаемым и гибким, подобным тому, что мы видели в экспериментах над животными. Мыши, которые жили в «обогащенной» окружающей среде с игрушками и лабиринтами, имели новые связи среди их мозговых клеток. Если ты не используешь мозг, ты его теряешь

medicus.ru