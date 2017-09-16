Тестостерон повышает либидо у женщин после климакса

Недавние исследования свидетельствуют, что тестостерон действительно помогает женщинам в климактерическом периоде в решении их сексуальных проблем.

Похоже на то, что мужской гормон тестостерон оказывает на женщин действие аналогичное действию Виагры на мужчин. Прием эстрогена в сочетание с тестостероном, эффективнее в два раза, нежели прием одного эстрогена. Пока в США нет определенных схем лечения сексуальныъх расстройств у женщин в климактерическом периоде, но много докторов уже назначают андрогены подобно testosterone или химически подобному стероидному гормону DHEA для этой цели. "

Мы знали, что это поможет, но не имели строгих клинических данных… «, утверждает сексопатолог Ирвин Голдстеин, „… но эти исследования представляютя крайне перспективными.» Специалисты Бостонской Университетской Школы Медицины отмечают, что использование тестостерона или подобных андрогенов в лечении более 600 женщин с сексуальными проблемами, за прошлые пять лет, привело к улучшению у 70 % пациенток. “ Конечно тестостерон — не решение проблем для всех женщин с сексуальными расстройствами Это — не панацея, но результаты были значительны. Увеличилось половое влечение, и это было связано с повышением уровня тестостерона в крови.

medicus.ru