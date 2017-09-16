Ходьба ассоциирована с более низкими показателями смертности у широкого спектра пациентов с сахарным диабетом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ранее было установлено, что ходьба снижает вероятность развития сахарного диабета. Целью проспективного группового исследования репрезентативного для всей популяции жителей США явилось изучение влияния ходьбы на смертность (общую
В течение 8 лет под наблюдением находилось 2896 пациентов с сахарным диабетом в возрасте 18 лет и старше. Изучаемые показатели (общую смертность и смертность
Были получены следующие результаты: среди пациентов, у которых ходьба занимала не менее 2 часов в неделю, общая смертность и смертность
Полученные результаты позволили исследователям сделать заключение, что ходьба ассоциирована с более низкими показателями смертности у широкого спектра пациентов с сахарным диабетом. Как минимум, 1 смерть на каждые 61 пациента с сахарным диабетом ежегодно может быть предотвращена в случае, если удастся убедить конкретного пациента ходить не менее 2 часов в неделю.
|
Ходьба ассоциирована с более низкими показателями смертности у широкого спектра пациентов с сахарным диабетом
Опубликовано: 2017-09-16 19:44:43
Ходьба ассоциирована с более низкими показателями смертности у широкого спектра пациентов с сахарным диабетом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Способ питания, основанный на биоритмах человека
Новый метод позволит осуществлять трансплантацию матки
Осиная талия: советы
Солнце — влияние на организм и правила использования
Может ли здоровая пища повредить зубы
Молочная диета может предотвратить астму
Климатотерапия — способ общего оздоровления организма