Ходьба ассоциирована с более низкими показателями смертности у широкого спектра пациентов с сахарным диабетом Опубликовано: Ходьба ассоциирована с более низкими показателями смертности у широкого спектра пациентов с сахарным диабетом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ранее было установлено, что ходьба снижает вероятность развития сахарного диабета. Целью проспективного группового исследования репрезентативного для всей популяции жителей США явилось изучение влияния ходьбы на смертность (общую и от сердечно-сосудистых заболеваний) больных сахарным диабетом. Результаты были опубликованы в журнале Arch Intern Med. (2003).



В течение 8 лет под наблюдением находилось 2896 пациентов с сахарным диабетом в возрасте 18 лет и старше. Изучаемые показатели (общую смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний) исследователи соотносили с полом, возрастом, расой, индексом массы тела (масса тела в килограммах разделенная на квадрат роста в метрах), курением и сопутствующими заболеваниями.



Были получены следующие результаты: среди пациентов, у которых ходьба занимала не менее 2 часов в неделю, общая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний оказалась, соответственно, на 39 и 34% более низкой, чем среди лиц, ведущих неподвижный образ жизни. Еще более низкие значения исследуемых показателей оказались у пациентов, у которых ходьба занимала 3−4 часа в неделю, а также среди тех, у которых во время ходьбы отмечалось умеренной повышение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания. Уменьшение общей и обусловленной сердечно-сосудистыми заболеваниями смертности не зависело от пола, возраста, расы, индекса массы тела, курения и сопутствующих заболеваний.



Полученные результаты позволили исследователям сделать заключение, что ходьба ассоциирована с более низкими показателями смертности у широкого спектра пациентов с сахарным диабетом. Как минимум, 1 смерть на каждые 61 пациента с сахарным диабетом ежегодно может быть предотвращена в случае, если удастся убедить конкретного пациента ходить не менее 2 часов в неделю.

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