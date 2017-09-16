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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новый метод позволит осуществлять трансплантацию матки
    Опубликовано: 2017-09-16 19:04:38

    Шведский профессор Матс Бранстром полагает, что в течение ближайший двух-трех лет трансплантация женской матки станет возможной. Донором матки может стать сестра или другая родственница пациентки, без ограничения возраста. Профессор и его коллеги провели серию подобных опытов на мышах и свиньях, и после некоторого совершенствования метода, надеются начать применять его на людях.

    Одно из достоинств нового метода заключается в отсутствии необходимости прибегать к услугам суррогатной матери – способ вызывающий многочисленные проблемы, в том числе финансовые затраты, а также тот факт, что в некоторых странах суррогатное материнство считается неэтичным и даже незаконным. Пересадка матки исключает и различные судебные вопросы, возникающие иногда по поводу того, кого считать законной матерью ребенка: ту, что его выносила, или ту, чья яйцеклетка была использована. Роды в случае беременности в пересаженной матке будут производиться методом кесарева сечения.

    Попытка пересадить матку была предпринята несколько лет назад в Саудовской Аравии, однако в том случае орган не прижился, и матку пришлось удалить

    medicus.ru

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