Новый метод позволит осуществлять трансплантацию матки Опубликовано: Шведский профессор Матс Бранстром полагает, что в течение ближайший двух-трех лет трансплантация женской матки станет возможной. Донором матки может стать сестра или другая родственница пациентки, без ограничения возраста. Профессор и его коллеги провели серию подобных опытов на мышах и свиньях, и после некоторого совершенствования метода, надеются начать применять его на людях.



Одно из достоинств нового метода заключается в отсутствии необходимости прибегать к услугам суррогатной матери – способ вызывающий многочисленные проблемы, в том числе финансовые затраты, а также тот факт, что в некоторых странах суррогатное материнство считается неэтичным и даже незаконным. Пересадка матки исключает и различные судебные вопросы, возникающие иногда по поводу того, кого считать законной матерью ребенка: ту, что его выносила, или ту, чья яйцеклетка была использована. Роды в случае беременности в пересаженной матке будут производиться методом кесарева сечения.



Попытка пересадить матку была предпринята несколько лет назад в Саудовской Аравии, однако в том случае орган не прижился, и матку пришлось удалить medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

