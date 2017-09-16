Не диагностированная потеря костной массы – проблема миллиона женщин

Одно из самых больших исследований, посвященных проблемам остеопороза, пришло к выводу, что почти 20 миллионов женщин или каждая вторая в пост — менопаузе, страдает от потери костного вещества, не зная об этом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Это исследование было проведено компанией Merck & Co., занимающейся производством лекарств от остеопороза. В исследование вошли здоровые женщины старше 50 лет.

При их рентгенологическом обследовании выяснилось, что у 7% из них имеется выраженная картина остеопороза, а у 40% обнаруживается снижение плотности костного вещества. При последующем наблюдении в течение года выявлено, что случаев перелома костей у женщин, страдающих остеопорозом в четыре раза больше, чем у здоровых женщин. Аналогичный показатель у женщин с пониженной плотностью костного вещества вдвое меньше.



«Это исследование говорит не только о том, что уменьшение костной массы является низко диагностируемой патологий, но также о том, что уменьшение костной плотности может служить прогностическим фактором в отношении переломов костей» — заявил руководитель этого исследования, профессор Dr. Ethel Siris.

При этом r. Felicia Cosman, директор Национального Фонда по Остеопорозу, утверждает, что результаты данного исследования никак нельзя назвать неожиданными. В предыдущих исследованиях приводились похожие цифры: 8 миллионов американских женщин страдает остеопорозом и 14 миллионов женщин страдает потерей костной массы. Однако данное исследование еще раз доказывает необходимость активной профилактики данных заболеваний, заключающейся в физической активности, полноценном питании, включающем кальций и витамин D, а также постоянном медицинском контроле. Врачам же рекомендуется проводить измерение костной массы у всех женщин в пост менопаузе, которые имеют наследственную предрасположенность к остеопорозу или частые повреждения костей, а также у всех женщин старше 65 лет.



medicus.ru