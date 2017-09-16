Может ли здоровая пища повредить зубы

У вас внезапно появляются кариозные полости, и вы не можете выяснить — от чего они возникают? Дантисты могут ответить вам, и они говорят, что причины часто могут лежать как раз в тех вещах, которые, по-вашему мнению, улучшают ваше здоровье.



Сюзанна Вальтэ (Suzanne Walters) – самостоятельно принимала антациды. «Я использовала их шесть или восемь раз в день, по два на прием». «Я никогда не понимала того, к чему это может привести» добавляет она.

Во время ее недавнего похода к дантисту, Сюзанна обнаружила, что изжогу таблетки повредили ее зубы. Ее доктор — Винсент Чаяра имел несколько пациентов, у которых внезапно появились кариозные полости. Чтобы найти причину, он начал тщательно изучать ежедневные пищевые привычки его пациентов.



«И что мы обнаружили — много продуктов содержат в себе сахар, люди не понимают этого, и используют довольно много этих продуктов» говорит доктор Чаяра.



Нейтрализующие кислоту средства, мята для улучшения дыхания, средства против воспаления горла и средства от кашля все содержат сахар в одной форме или другой. «О чем это вообще говорит — сахароза или декстроза? Обычно это говорит о том, что это не сахар. На ярлыке написано «кукурузный сироп», а на самом деле все это сахар» продолжает доктор Чаяра.

Доктор Гэри Драхос из стоматологического колледжа UIC говорит, что бактерии, обычно найденные во рту используют сахар, чтобы продуцировать кислоту, которая поражает эмаль зуба. Сосание мятных конфет в течение нескольких минут производит достаточно кислоты, чтобы продолжать разрушать зубы намного, после того как вы съедите эту конфету. Это приводит к проблемам в полости рта.

«Область зуба, где обычно находится таблетка, имеет самую тонкую эмаль» говорит доктор Драхос.

Дантисты говорят, что есть определенные шаги, которые вы должна соблюдать, чтобы сохранить ваши зубы здоровыми. Выберите продукты без сахара, и определите предел таблеток или пилюль в день. Также, чистите зубы достаточно часто. Если это не возможно, по крайней мере, ополосните ваш рот водой после еды.

Сладкая газировка может причинить те же самые виды проблемы, потому что мы имеем привычку пить мелкими глотками в течение всего дня. И как дополнение к проблеме, верьте или нет, большинство из нас предпочитает воду из бутылок воде из-под крана, так что мы получаем меньше защитных фторидов.





medicus.ru