Лечение климакса Опубликовано: Несмотря на то, что климакс – не болезнь, а вполне естественный процесс, лечить его все-таки необходимо. Это поможет более спокойно преодолеть те изменения в организме, которые свойственны климактерическому периоду, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Климакс начинается тогда, когда возникают нарушения в выработке яичниками половых гормонов – эстрогенов и прогестерона. В результате женский организм начинает испытывать их острую нехватку, способность к деторождению постепенно угасает, а затем и вовсе пропадает. Восполнить недостаток гормонов можно медикаментозным путем, то есть с помощью специальных химических препаратов. Это называется заместительной гормонотерапией. Однако следует помнить, что такие препараты подходят далеко не каждой женщине, поэтому принимать их можно только после консультации с гинекологом, который обязан предварительно провести полное обследование молочных желез, свертывающей системы крови, полости матки, функций почек и печени.







Следует отметить, что в состав препаратов, применяемых в заместительной гормонотерапии, входят не искусственные, а натуральные половые гормоны. Они не дают серьезных побочных эффектов, поскольку, в отличие от искусственных, используемых, например, в контрацептивах, они легко усваиваются организмом. Доказано, что их продолжительный прием в небольших дозах заметно снижает, а нередко и полностью устраняет многие неприятные симптомы климакса. В том случае, если применение гормональных препаратов противопоказано, врач назначает фитопрепараты, основанные на растительных экстрактах.







Препараты заместительной гормонотерапии бывают двух типов: однокомпонентные и двухкомпонентные. Первые содержат только один гормон – эстроген, а в состав вторых входят оба половых гормона – эстроген и прогестерон. Оба типа препаратов выпускаются в нескольких видах: таблетки, пластыри, мази, кремы, вагинальные свечи, инъекции. К сожалению, в России заместительная гормонотерапия еще недостаточно широко используется для лечения климакса. Во-первых, о ее существовании русские женщины узнали всего несколько лет назад, хотя на Западе она практикуется достаточно давно. Во-вторых, препараты заместительной гормонотерапии стоят недешево, а это не способствует их популяризации. Тем не менее, врачи уверены, что именно гормональное лечение в скором времени станет самым эффективным способом преодоления негативного воздействия климактерического периода на женский организм.







В период приема препаратов необходимы не только регулярные консультации с лечащим врачом, но и строгий контроль над действием лекарств. Эти препараты направлены на снижение отрицательных проявлений климакса, поэтому малейшая перемена в самочувствии в худшую сторону должна насторожить. Во время приема лекарств следует строго соблюдать инструкции к ним или советы доктора. Курс лечения может быть беспрерывным или прерывающимся. И если женщине был назначен прерывающийся курс, ни в коем случае не нужно продлевать его в надежде на то, что это и дальше обеспечит великолепное самочувствие.







Помимо приема препаратов заместительной гормонотерапии, врачи настоятельно рекомендуют женщинам физиотерапевтические методы лечения: иглорефлексотерапию, гальванизацию головного мозга и шейно-лицевой области, центральную электроанальгезию. Крайне важно вести здоровый образ жизни: не курить, не злоупотреблять алкоголем, заниматься физкультурой и лечебной гимнастикой, устраивать регулярные сеансы массажа, придерживаться правильного питания и так далее. health.sumy.ua

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