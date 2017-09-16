Миома матки Опубликовано: Миома матки (греч. mys, myos мышца + -ōma) — доброкачественная опухоль, развивающаяся из мышечной оболочки матки. По морфогенетическим признакам выделяют простые миомы матки(контролируемые мышечные гиперплазии), пролиферирующие миомы матки (истинные доброкачественные опухоли) и предсаркомы. На ранних стадиях опухоль располагается в толще мышечной оболочки матки, в последующем по мере роста формируются межмышечные, подбрюшинные или подслизистые узлы (рис. 1), реже — межсвязочные. В 80% случаев образуются множественные узлы миомы матки. Опухоль может поражать как тело, так и шейку матки. Миома матки диагностируется у 15—17% женщин в возрасте старше 30 лет. При профилактических гинекологических обследованиях опухоль впервые выявляют у 1—5% женщин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Развитие миомы матки происходит в периоды функциональной активности репродуктивной системы (пубертатном, детородном и климактерическом). У 2/3 больных детородного возраста развитие и рост опухоли наблюдаются на фоне гормональных соотношений, свойственных нормальному менструальному циклу. В переходных периодах (пубертатном и климактерическом), а также при дисфункции яичников в детородном возрасте ведущую роль в развитии миомы матки приобретает дефицит прогестерона — гормона желтого тела. Содержание внутриклеточных рецепторов эстрогенов и прогестерона в узлах небольших размеров не изменено, но по мере роста опухоли и при появлении в ней дегенеративных изменений оно снижается. При миоме матки характерны указания на искусственные аборты и малое число родов в анамнезе.



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