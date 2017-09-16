Банальный кольпит могут вызывать стафилококки, стрептококки, эшерихии, протей, гемофильная палочка и пр. Нередко встречаются ассоциации микроорганизмов, в частности неспецифических и специфических возбудителей. Кольпиты являются наиболее частым заболеванием женской половой сферы.
Клиника кольпита
В острой стадии банального кольпита отмечаются жалобы на обильные слизисто-гнойные бели, зуд наружных половых органов, иногда — нарушение общего самочувствия. При осмотре выражена гиперемия и отечность слизистой оболочки стенок влагалища, усиленная экссудация с образованием гнойных выделений.
При тяжелом течении происходит десквамация поверхностных эпителиальных клеток с образованием мелких эрозий. При хронизации процесса все изменения сглаживаются, и больных беспокоят только умеренные или незначительные бели слизистого или серозно-гнойного характера. Нередко воспалительные изменения слизистой можно выявить только при кольпоскопии.
Диагностика кольпита
Диагностика кольпита должна проводиться с учетом его этиологии (исключение специфической природы), что достигается при использовании бактериоскопического и бактериологического методов.
Лечение кольпита
Лечение банальных кольпитов должно осуществляться с учетом всех его клинических проявлений. Антибиотики лучше не назначать, используя преимущественно средства местной терапии. При необходимости назначения антибактериальных средств следует применять их с учетом чувствительности микроорганизмов.
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Кольпит: что важно знать
Опубликовано: 2017-09-16 11:04:59
Банальный кольпит могут вызывать стафилококки, стрептококки, эшерихии, протей, гемофильная палочка и пр. Нередко встречаются ассоциации микроорганизмов, в частности неспецифических и специфических возбудителей. Кольпиты являются наиболее частым заболеванием женской половой сферы.
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