Узловая мастопатия Опубликовано: Чем характеризуется это заболевание?



Узловая мастопатия развивается на фоне диффузной. В молочной железе происходят те же патологические процессы, но кисты и фиброаденомы собираются в один или несколько узлов. Это самая болезненная форма мастопатии, и боль иногда отдает даже в лопатку или плечо. Менее часто встречается и увеличение подмышечных лимфатических узлов.



Являясь доброкачественным заболеванием, узловая мастопатия подлежит постоянному наблюдению и лечению, так как некоторые из узлов грозят развитием рака молочной железы.

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