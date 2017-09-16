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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Узловая мастопатия
    Опубликовано: 2017-09-16 09:04:00

    Чем характеризуется это заболевание?

    Узловая мастопатия развивается на фоне диффузной. В молочной железе происходят те же патологические процессы, но кисты и фиброаденомы собираются в один или несколько узлов. Это самая болезненная форма мастопатии, и боль иногда отдает даже в лопатку или плечо. Менее часто встречается и увеличение подмышечных лимфатических узлов.

    Являясь доброкачественным заболеванием, узловая мастопатия подлежит постоянному наблюдению и лечению, так как некоторые из узлов грозят развитием рака молочной железы.

     
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