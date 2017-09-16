  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выпрямление волос — опасно для здоровья
    Опубликовано: 2017-09-16 14:04:53
    Девушки, которые посещают салоны красоты, могут нанести своему здоровью енпоправимый вред, заявило министерство здравоохранения Израиля.

    Согласно заявлению врачей, формальдегид, который иногда незаконно добавляют в состав для выпрямления волос, может быть опасен для здоровья.

    Каждый клиент обязан перед процедурой убедиться, что состав, наносимый на волосы, одобрен министерством здравоохранения Израиля и после вскрытия упаковки в нее ничего не добавлялось.

    Формальдегид является опасным консервантом и не подходит для выпрямления волос, заявляет министерство.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.