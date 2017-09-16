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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Найден новый способ контролировать артериальное давление
    Опубликовано: 2017-09-16 12:44:46
    Американские ученые обнаружили, что у мышей, имеющих мало рецепторов к одному из простагландинов, уровень артериального давления и степень атеросклеротического поражения сосудов ниже, чем у нормальных мышей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Простагландины — особый класс физиологически активных веществ, участвующих в воспалительных, болевых и многих других реакциях организма человека и животных. Исследователи из Медицинской школы университета Пенсильвании изучали влияние простагландинов типа F2α на уровень артериального давления и развитие атеросклероза у грызунов.

    В ходе своей работы они вырастили поколение мышей, у которых отсутствовали гены, кодирующие рецепторы к исследуемому простагландину и к липопротеинам низкой плотности. Такие животные были не способны реагировать на простагландины типа F2α. В результате исследования ученые выяснили, что у этих мышей уровень артериального давления, а также масштаб и степень атеросклеротического поражения сосудов были ниже, чем у их обычных собратьев.

    По словам руководителя эксперимента Гаррета ФитцДжеральда (Garret FitzGerald), блокада рецепторов к простагландину типа F2α позволяет контролировать уровень артериального давления и может стать одним из способов профилактики сосудистых поражений.

    sportzal.com

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