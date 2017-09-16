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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Проблемная кожа: каких витаминов и элементов не хватает
    Опубликовано: 2017-09-16 12:24:46
    Наша кожа даже при правильном ежедневном уходе и регулярном очищении периодически сталкивается с определенными проблемами. Так, на коже лица появляются сухие участки, покраснения, кожа приобретает нездоровый бледно-серый оттенок, шелушится.

    Скрабы, пилинги и маски, а также смена косметических средств не помогают. Что же происходит? На самом деле наша кожа сигнализирует нам о том, что ей не хватает определенных витаминов и элементов.

    Рассмотрим самые часто встречающиеся проблемы кожи лица и выясним, каких витаминов не хватает и какие продукты необходимо срочно включить в свой ежедневный рацион питания.

    Кожа становится сухой, начинает шелушиться. На коже появляются сухие участки, шелушатся губы. После утреннего умывания лица кажется, что кожа сильно стянута. Возникает состояние дискомфорта. У вас нехватка витамина А (ретинол) и каротина. Эти витамины отвечают за нормальную работу потовых желез, удерживающих влагу и обеспечивающих эластичность кожи. В рацион питания необходимо включить: печень, молочные продукты, яичный желток, морковь, тыкву, красный перец, помидоры, курагу, мандарины, апельсины, петрушку и укроп.

    Шершавая кожа. Недостаток витамина B3, белков и аминокислоты триптофан, дефицит никотиновой кислоты (Витамин PP). В медицине такую проблему называют пеллагра. Пеллагра — заболевание, один из авитаминозов, который возникает при хроническом недоедании или при однотипном питании. Это приводит к расстройству углеводного и белкового обмена. При такой проблеме кожи вам нужно налегать на крупы и хлеб из муки грубого помола. Включить в меню сушеные грибы, бобовые (фасоль, горох, сою), чеснок, капусту, сладкий перец, картофель и спаржу.

    Бледная кожа, нездоровый землистый цвет лица. Трещинки в уголках рта, шелушение по всему телу говорит о дефиците витамина В2 (рибофлавина). В2 придает коже цветущий вид, участвует в углеводном обмене, усвоении белков и жиров, отвечает за гемоглобин. Источники витамина В2 для являются молоко и молочные продукты: простокваша, кефир, сыры, сметана, постное мясо, печень, яичный желток, пекарские дрожжи.

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