В исследовании принимала участие 121 женщина, забеременевшая в период с 1998 по 2003 год. Дети испытуемых проходили тесты на IQ в возрасте трех и семи лет. Специалисты также учитывали факторы, способные оказать влияние на интеллект ребенка, такие, как уровень материнского IQ, количество потребляемого ею алкоголя и социоэкономический статус.
Результаты работы показали: между утренней тошнотой беременных и улучшением нейроразвития их потомства есть связь. Исследователи полагают, что тошнота — это побочный продукт изменения во время беременности уровня определенных гормонов, известных как хорионический гонадотропин человека и тироксин. Колебания уровня данных гормонов помогают организму удостовериться в том, что рост плаценты происходит правильно, и ребенок получает все жизненно необходимые питательные вещества.