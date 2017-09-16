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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Медики нашли связь между токсикозом матери и IQ ребенка
    Опубликовано: 2017-09-16 12:04:01
    У женщин, страдающих во время беременности утренней тошнотой, чаще рождаются дети с высоким IQ, пишет газета The Telegraph. Гормоны, которые вызывают токсикоз у матерей, также участвуют в развитии плода. К такому выводу пришли врачи из Клиники для больных детей (The Hospital for Sick Children) в Торонто, Канада.

    В исследовании принимала участие 121 женщина, забеременевшая в период с 1998 по 2003 год. Дети испытуемых проходили тесты на IQ в возрасте трех и семи лет. Специалисты также учитывали факторы, способные оказать влияние на интеллект ребенка, такие, как уровень материнского IQ, количество потребляемого ею алкоголя и социоэкономический статус.

    Результаты работы показали: между утренней тошнотой беременных и улучшением нейроразвития их потомства есть связь. Исследователи полагают, что тошнота — это побочный продукт изменения во время беременности уровня определенных гормонов, известных как хорионический гонадотропин человека и тироксин. Колебания уровня данных гормонов помогают организму удостовериться в том, что рост плаценты происходит правильно, и ребенок получает все жизненно необходимые питательные вещества.

    sportzal.com

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