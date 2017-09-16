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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему сыновья повышают риск выкидышей
    Опубликовано: 2017-09-16 10:44:53
    Согласно новому исследованию, женщины, родившие сына и впоследствии перенесшие несколько выкидышей, имеют существенно меньше шансов родить второго ребенка.

    Ученые, исследовав более 300 матерей, перенесших впоследствии несколько выкидышей, обнаружили, что те из них, кто уже имел дочку, почти в три раза чаще успешно рожают еще одного ребенка, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Они считают, что клетки мужской имунной системы — которые могут оставаться в организме женщины более 20 лет после рождения сына — могут вызывать реакцию, затрудняющую рождение второго ребенка.

    Примерно 1% всех забеременевших женщин переносят от трех до четырех выкидышей.

    Около трети из них, или одна из 300 женщин, страдает от вторичных повторяющихся выкидышей — прерывание трех и более беременностей после удачного вынашивания.

    Доктор Генриетта Сварре Нильсен и ее коллеги из Университетского госпиталя Копенгагена вчера представили результаты своей работы на ежегодной Конференции Европейского общества по проблемам репродукции человека и эмбриологии в Праге.

    По мнению доктора Нильсен, клетки мужского эмбриона, проникающие сквозь плаценту в организм матери, могут повысить вероятность того, что ее иммунная система будет отторгать последующие беременности.

    «Хорошо известно, что, когда женщина вынашивает мальчика, он может показаться чужеродным объектом ее иммунной системе, и клетки имунной системы эмбриона могут обнаруживаться в организме матери спустя 22 года после рождения».

    «Мы считаем, что существует иммунная реакция отторжения геномов мужской Y-хромосомы».

    Доктор Нильсен добавила, что у женщин из группы риска иммунная реакция на белок, находящийся на поверхности мужских клеток, столь велика, что впоследствии повышается риск отторжения даже эмбриона девочки.

    Доктор Нильсен с коллегами исследовали 305 женщин, лечившихся от вторичных повторяющихся выкидышей между 1986 и 2005 годом.

    Она подчеркнула, что организм большинства женщин способен справиться с мужским эмбрионом и что риск не выносить второго ребенка относится только к небольшому числу женщин, вероятно, с поврежденной иммунной системой.

    sportzal.com

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