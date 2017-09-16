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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Определяем болезни по глазам
    Опубликовано: 2017-09-16 10:24:59
    А вы знаете, что в наших «зеркалах души» отражается не только состояние психики, но и недуги нашего тела?

    А все потому, что радужка тесно связана с мозгом, который отчаянно сигнализирует нам о недомоганиях не только посредством снов, но и отражением в глазах. И всеми этими изменениями занимается наука иридодиагностика.

    Карие и голубые — чистые цвета

    Оказывается, есть только два чистых цвета глаз — коричневый (карий) и голубой. «А как же мы, обладатели зеленых глаз, например?» — удивилась я и отправилась на консультацию к врачу-иридодиагносту Ирине КАСАТКИНОЙ.

    — Действительно, изначально существует только два цвета, — подтвердила Ирина Юрьевна. — Новорожденный ребенок тяготеет либо к голубому, либо к карему цвету глаз. Это сложилось не только генетически, но и исторически. Северяне, мало видевшие солнечных дней, были голубоглазыми (исключение — народы Крайнего Севера, где солнце слепяще отражается от снега). Южане были кареглазыми, потому что светозащитные фильтры глаз (хроматофоры) у них были значительно толще.

    Другие оттенки радужки (зеленовато-карий, серо-зеленый) появляются с возрастом из-за наложения различных пигментов (желтый, оранжевый, охра и коричневый). Они образуются в определенных частях тела и затем уже откладываются во внутриглазной жидкости.

    sportzal.com

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