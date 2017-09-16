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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бариатрическая хирургия поможет лечить диабет
    Опубликовано: 2017-09-16 07:24:59
    Метаболическая хирургия — новый оперативный подход к устранению нарушения обмена веществ, может стать ключом к лечению диабета.

    «Это не просто хирургия для похудения»,— говорит Франциско Рубин глава отделения Желудочно-кишечной метаболической хирургии в Медицинском колледже Вейла Корнелла.

    Недавние исследования показали, что бариатрическая хирургия, применяемая для лечения тяжелых форм ожирения, нормализирует уровень сахара в крови и других метаболические показатели. Например, снижает риск смерти.

    Эксперты изучали биологические воздействия хирургии на механизмах контроля гликемии.

    Метаболическая хирургия — взаимодействие между эндокринологами и хирургами, направленное на лечение пациентов с диабетом, которое позволяет изучить механизм болезни.

    sportzal.com

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