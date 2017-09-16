Метаболическая хирургия — новый оперативный подход к устранению нарушения обмена веществ, может стать ключом к лечению диабета.
«Это не просто хирургия для похудения»,— говорит Франциско Рубин глава отделения
Недавние исследования показали, что бариатрическая хирургия, применяемая для лечения тяжелых форм ожирения, нормализирует уровень сахара в крови и других метаболические показатели. Например, снижает риск смерти.
Эксперты изучали биологические воздействия хирургии на механизмах контроля гликемии.
Метаболическая хирургия — взаимодействие между эндокринологами и хирургами, направленное на лечение пациентов с диабетом, которое позволяет изучить механизм болезни.