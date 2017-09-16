Бариатрическая хирургия поможет лечить диабет Опубликовано: Метаболическая хирургия — новый оперативный подход к устранению нарушения обмена веществ, может стать ключом к лечению диабета. «Это не просто хирургия для похудения»,— говорит Франциско Рубин глава отделения Желудочно-кишечной метаболической хирургии в Медицинском колледже Вейла Корнелла. Недавние исследования показали, что бариатрическая хирургия, применяемая для лечения тяжелых форм ожирения, нормализирует уровень сахара в крови и других метаболические показатели. Например, снижает риск смерти. Эксперты изучали биологические воздействия хирургии на механизмах контроля гликемии. Метаболическая хирургия — взаимодействие между эндокринологами и хирургами, направленное на лечение пациентов с диабетом, которое позволяет изучить механизм болезни. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

