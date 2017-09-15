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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что спасет от склероза
    Опубликовано: 2017-09-15 22:24:56
    Американские исследователи из Университета штата Массачусетс установили, что употребление яблок и яблочного сока защищает клетки головного мозга от повреждений и предотвращает потерю памяти в пожилом возрасте.

    Для изучения влияния плодов на стареющий мозг была проведена серия экспериментов над мышами. Оказалось, нервные клетки мышей, получавших яблочный сок, находились в лучшем состоянии, чем клетки их собратьев, получавших обычный корм.

    Ученые считают, что яблочный сок так благотворно влияет на мозг в связи с повышенным содержанием в нем антиоксидантов.

    sportzal.com

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