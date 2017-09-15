Что спасет от склероза

Американские исследователи из Университета штата Массачусетс установили, что употребление яблок и яблочного сока защищает клетки головного мозга от повреждений и предотвращает потерю памяти в пожилом возрасте.

Для изучения влияния плодов на стареющий мозг была проведена серия экспериментов над мышами. Оказалось, нервные клетки мышей, получавших яблочный сок, находились в лучшем состоянии, чем клетки их собратьев, получавших обычный корм.

Ученые считают, что яблочный сок так благотворно влияет на мозг в связи с повышенным содержанием в нем антиоксидантов.

sportzal.com