Новое влагалищное кольцо выпускает различные негормональные и бактерицидные средства, которые предотвращают зачатие и инфицирование опасным вирусом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Успех в клинических испытаниях обеспечит популярность новому средству для защиты от ВИЧ и для тех женщин, которые не могут применять гормональные средства или страдают аллергией на латекс.
Конечно, идеальным средством против ВИЧ должна стать вакцина, однако ее создание невозможно в ближайшем будущем. Вагинальное кольцо содержит антивирусные препараты, которые на 28 дней обеспечивают защиту от вируса. К ним относятся: тестированное экспериментальное средство против ВИЧ, бетулиновая кислота, TMC120, PMPA,
Также кольцо содержит вещества, снижающие подвижность спермы, повышая вязкость цервикальной слизи и кислотность влагалища.
Таким образом, новое средство контрацепции содержит уже проверенные лекарства.