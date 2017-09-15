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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Противозачаточное средство сможет предотвратить заражение ВИЧ
    Опубликовано: 2017-09-15 21:24:52
    Ученые из медицинского колледжа Вейла Корнелла создали новое противозачаточное средство, блокирующее передачу ВИЧ.

    Новое влагалищное кольцо выпускает различные негормональные и бактерицидные средства, которые предотвращают зачатие и инфицирование опасным вирусом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Успех в клинических испытаниях обеспечит популярность новому средству для защиты от ВИЧ и для тех женщин, которые не могут применять гормональные средства или страдают аллергией на латекс.

    Конечно, идеальным средством против ВИЧ должна стать вакцина, однако ее создание невозможно в ближайшем будущем. Вагинальное кольцо содержит антивирусные препараты, которые на 28 дней обеспечивают защиту от вируса. К ним относятся: тестированное экспериментальное средство против ВИЧ, бетулиновая кислота, TMC120, PMPA, 3-ацидо-3-деокситимидин, которые совместно блокировали заражение в лабораторных условиях.

    Также кольцо содержит вещества, снижающие подвижность спермы, повышая вязкость цервикальной слизи и кислотность влагалища.

    Таким образом, новое средство контрацепции содержит уже проверенные лекарства.

    sportzal.com

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