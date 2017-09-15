  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Холестерин: и друг, и враг
    Опубликовано: 2017-09-15 20:44:52
    По новейшим исследованиям, высокий уровень холестерина матери может передаться ребенку и спровоцировать у него серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому биохимические исследования крови будущих мам очень важны, их проводят минимум трижды на протяжении беременности.

    Что же такое холестерин и почему его все боятся?

    Холестерин — природный жирный (липофильный) спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных организмов. Это, конечно, очень наукообразно. Если упростить, холестерин — один из жиров (липидов), которые циркулируют в крови. Несмотря на свой «злодейский» имидж, холестерин жизненно необходим: он участвует в «строительстве» клеток, регулирует устойчивость к перепадам температур, с его помощью синтезируются некоторые гормоны и витамины. Печень вырабатывает из холестерина желчные кислоты, которые, попадая в тонкий кишечник, участвуют в переваривании жиров. Но для выполнения всех этих функций организму нужно не так уж и много холестерина.

    Палата мер и весов

    Уровень холестерина в крови измеряется либо в ммоль/л (миллимоль на литр) либо в мг/дл (милиграмм на децилитр), нормой считается общий холестерин < 200 мг/дл (5,2 ммоль/л). 80% всего от необходимого количества наш мудрый организм вырабатывает самостоятельно. Соответственно, 20% нужно получить извне. Каким образом? Конечно же, из пищи. И тут начинается самое неприятное: вокруг нас очень много сытной, вкусной, аппетитной еды... с огромным содержанием холестерина.

    А холестерин бывает разный

    Обусловлено это, прежде всего, тем, что он не растворяется в воде (значит, и в крови), поэтому для транспортировки по кровеносному руслу требуется перевозчик. В качестве такси «работают» особые белки-транспортеры, комплексное соединение в целом называется липопротеидом. Белки-транспортеры бывают высокомолекулярными (ЛПВП — липопротеиды высокой плотности) и низкомолекулярными (ЛПНП — липопротеиды низкой плотности). Вот как раз здесь и появляется понятие «плохого» и «хорошего» холестерина. «Плохой», или ЛПНП, — остается в организме, а конкретно — на внутренних стенках наших многострадальных сосудов, постепенно это приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Просвет для протока крови сужается, а из-за недостаточного снабжения кислородом и питательными веществами страдает сердечная мышца. А вот холестерин, который содержат липопротеины высокой плотности, это «хороший» холестерин, поскольку он скромно выполняет свою полезную роль в организме, а его излишек легко выводится. Общий холестерин — как раз сумма всех видов холестерина, которые входят в состав липопротеинов. В случае если этот показатель слишком высок, врач порекомендует провести развернутый анализ: и на ЛПВП, и на ЛПНП.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.