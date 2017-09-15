Холестерин: и друг, и враг

По новейшим исследованиям, высокий уровень холестерина матери может передаться ребенку и спровоцировать у него серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому биохимические исследования крови будущих мам очень важны, их проводят минимум трижды на протяжении беременности.

Что же такое холестерин и почему его все боятся?

Холестерин — природный жирный (липофильный) спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных организмов. Это, конечно, очень наукообразно. Если упростить, холестерин — один из жиров (липидов), которые циркулируют в крови. Несмотря на свой «злодейский» имидж, холестерин жизненно необходим: он участвует в «строительстве» клеток, регулирует устойчивость к перепадам температур, с его помощью синтезируются некоторые гормоны и витамины. Печень вырабатывает из холестерина желчные кислоты, которые, попадая в тонкий кишечник, участвуют в переваривании жиров. Но для выполнения всех этих функций организму нужно не так уж и много холестерина.

Палата мер и весов

Уровень холестерина в крови измеряется либо в ммоль/л (миллимоль на литр) либо в мг/дл (милиграмм на децилитр), нормой считается общий холестерин < 200 мг/дл (5,2 ммоль/л). 80% всего от необходимого количества наш мудрый организм вырабатывает самостоятельно. Соответственно, 20% нужно получить извне. Каким образом? Конечно же, из пищи. И тут начинается самое неприятное: вокруг нас очень много сытной, вкусной, аппетитной еды... с огромным содержанием холестерина.

А холестерин бывает разный

Обусловлено это, прежде всего, тем, что он не растворяется в воде (значит, и в крови), поэтому для транспортировки по кровеносному руслу требуется перевозчик. В качестве такси «работают» особые белки-транспортеры, комплексное соединение в целом называется липопротеидом. Белки-транспортеры бывают высокомолекулярными (ЛПВП — липопротеиды высокой плотности) и низкомолекулярными (ЛПНП — липопротеиды низкой плотности). Вот как раз здесь и появляется понятие «плохого» и «хорошего» холестерина. «Плохой», или ЛПНП, — остается в организме, а конкретно — на внутренних стенках наших многострадальных сосудов, постепенно это приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Просвет для протока крови сужается, а из-за недостаточного снабжения кислородом и питательными веществами страдает сердечная мышца. А вот холестерин, который содержат липопротеины высокой плотности, это «хороший» холестерин, поскольку он скромно выполняет свою полезную роль в организме, а его излишек легко выводится. Общий холестерин — как раз сумма всех видов холестерина, которые входят в состав липопротеинов. В случае если этот показатель слишком высок, врач порекомендует провести развернутый анализ: и на ЛПВП, и на ЛПНП.

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