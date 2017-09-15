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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ВОЗ доказала вредность соляриев
    Опубликовано: 2017-09-15 20:24:16
    Уровень риска заболевания раком в результате загара в солярии Всемирная организация здравоохранения подняла до «максимального».

    Международное агентство по изучению рака (МАИР), которое является частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявило, что поднимает уровень риска возникновения рака в результате применения соляриев с «возможного» до «максимального» — наравне с табаком и алкоголем.

    Исследование МАИР не оставляет сомнений в том, что использование искусственного ультрафиолета, классифицированного в 1992 году лишь как «возможная» причина заболевания раком, существенно поднимает риск развития злокачественной опухоли, сообщило AFP.

    «Использование соляриев вызывает рак у людей. Излучение становится причиной меланомы кожи и меланомы глаза», — отмечает исследователь из МАИР Винсент Коглиано (Vincent Cogliano).

    Причем, отмечают ученые, риск развития меланомы — одного из самых летальных видов рака — повышается на 75%, если человек начинает применять искусственные приборы для загара в возрасте до 30 лет.

    sportzal.com

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