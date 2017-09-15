ВОЗ доказала вредность соляриев

Уровень риска заболевания раком в результате загара в солярии Всемирная организация здравоохранения подняла до «максимального».

Международное агентство по изучению рака (МАИР), которое является частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявило, что поднимает уровень риска возникновения рака в результате применения соляриев с «возможного» до «максимального» — наравне с табаком и алкоголем.

Исследование МАИР не оставляет сомнений в том, что использование искусственного ультрафиолета, классифицированного в 1992 году лишь как «возможная» причина заболевания раком, существенно поднимает риск развития злокачественной опухоли, сообщило AFP.

«Использование соляриев вызывает рак у людей. Излучение становится причиной меланомы кожи и меланомы глаза», — отмечает исследователь из МАИР Винсент Коглиано (Vincent Cogliano).

Причем, отмечают ученые, риск развития меланомы — одного из самых летальных видов рака — повышается на 75%, если человек начинает применять искусственные приборы для загара в возрасте до 30 лет.

sportzal.com