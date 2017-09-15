Прототип космического микроспутника соберут студенты на чемпионате World Skills в ДВФУ

Прототип космического аппарата спроектируют, соберут и испытают участники Открытого отборочного чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Новая компетенция «Инженерия космических систем» стала одиннадцатой в программе соревнований по международным стандартам WorldSkills, которые пройдут в ДВФУ с 19 по 22 сентября.

Как сообщил главный эксперт компетенции «Инженерия космических систем», директор Центра проектной деятельности ДВФУ Станислав Карпенко, студенты будут собирать функциональный макет микроспутника для съемки Земли с космоса. Аппарат включает все необходимые системы для работы на орбите, а также камеру дистанционного зондирования.

В первый день чемпионата участники спроектируют аппарат в программе трехмерного моделирования, проведут численные расчеты его движения по орбите и запрограммируют бортовой компьютер. Далее студенты соберут спутник и выполнят комплексные испытания систем. В финальный, третий день состоится функциональное испытание аппарата — для имитации условий полета спутник поместят на специальный стенд.

«С нового учебного года космонавтика станет одной из тем для проектной работы студентов в новом Центре проектной деятельности ДВФУ, — рассказал Станислав Карпенко. — Мы планируем собрать команды бакалавров и магистров разных направлений, которые будут разрабатывать, собирать и в итоге запустят свой маленький космический аппарат формата кубсат. Сейчас «Роскосмос» активно поддерживает такие инициативы в университетах и на льготных условиях проводит запуски с космодромов».

Как отметил директор департамента среднего профессионального образования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаил Сивцев, «Инженерия космических систем» — совершенно новая, но необходимая студентам вуза компетенция.

«Частная космонавтика, малые спутники, низкоорбитальные летательные аппараты — по прогнозам экспертов, объем этого рынка просто колоссальный. И речь идет не только о разработке и производстве спутников, но также о сопутствующем обслуживании, дальнейшем их использовании в деятельности человека. Кроме того, на Дальнем Востоке активно развивается космодром «Восточный», которому необходимы высококлассные специалисты с такими компетенциями», — сказал Михаил Сивцев.

В чемпионате WorldSkills в ДВФУ примут участие 65 студентов высшего и среднего профессионального образования, в том числе филиала в г. Находка. Оценивать участников будут эксперты, преподаватели и представители предприятий — заводов «Прогресс», «Дальприбор», отеля «Хендэ», «Tiger de Cristal», Дальневосточного представительства «Сколково» и других. Запланирована деловая часть, направленная на трансформацию образовательных программ ДВФУ под стандарты WorldSkills, а также интерактивы для школьников на знакомство с профессиями будущего.

Для первых соревнований в ДВФУ выбраны следующие компетенции: «Web-разработка», «Программные решения для бизнеса», «Инженерия космических систем», «Инженерный дизайн CAD», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «3D моделирование компьютерных игр», «Лабораторный химический анализ», «Предпринимательство», «Администрирование отеля» и «Туризм».

Победители представят университет в финале национального межвузовского чемпионата, который состоится в конце ноября 2017 года.