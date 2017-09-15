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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Микола Кузьо: «Україна залишила список порушників Оргуської конвенції»
    Опубликовано: 2017-09-15 15:43:19

            Комітет з дотримання вимог  Оргуської конвенції проаналізував текст  ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», ухваленого парламентом та підписаного Президентом України, і  дійшов висновку, що його положення повністю задовольняють усі рекомендації рішень стосовно України.
            Про це повідомив заступник Міністра екології та природних ресурсів, голова української делегації Микола Кузьо за підсумками 6 Наради Сторін Оргуської конвенції та 3 Наради Сторін Протоколу до неї про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, які відбуваються  у Чорногорії.
    «Україна виконала домашнє завдання, ухваливши Закон "Про оцінку впливу на довкілля". Комітет з дотримання проаналізував текст цього Закону і дійшов висновку, що його положення повністю задовольняють усі рекомендації стосовно України.  Отже, рішенням Наради Сторін законодавство України визнано таким, що відповідає Конвенції, а Україна перейшла у статус тих, хто успішно виконав рекомендації Комітету з дотримання Конвенції. Ми покинули список порушників», - пояснив Микола Кузьо.
         Крім того, за результатами 6-ї Наради Сторін Оргуської конвенції та 3 Наради Сторін Протоколу до неї представники української делегації увійшли до керівних органів Конвенції.
     «Хотів подякувати колегам із нашої делегації за проведену роботу  під час заходу.  Це - довгоочікувана перемога, яка  є вкрай важливою для позиціювання України  на міжнародному рівні. Звичайно, доведеться ще чимало попрацювати, щоб виправдати довіру і підтримку, закрити усю "спадщину" та не допустити нових порушень, але зараз ми доводимо, що є відповідальним міжнародним партнером», - резюмував Микола Кузьо.
            Нагадаємо, свого часу Україну було визнано стороною, яка не дотримується Конвенції у частині наявності рамкового законодавства та прозорих і чітких процедур участі громадськості у процесі ухвалення рішень, що стосуються довкілля, тощо.

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