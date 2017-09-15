Комітет з дотримання вимог Оргуської конвенції проаналізував текст ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», ухваленого парламентом та підписаного Президентом України, і дійшов висновку, що його положення повністю задовольняють усі рекомендації рішень стосовно України.
Про це повідомив заступник Міністра екології та природних ресурсів, голова української делегації Микола Кузьо за підсумками 6 Наради Сторін Оргуської конвенції та 3 Наради Сторін Протоколу до неї про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, які відбуваються у Чорногорії.
«Україна виконала домашнє завдання, ухваливши Закон "Про оцінку впливу на довкілля". Комітет з дотримання проаналізував текст цього Закону і дійшов висновку, що його положення повністю задовольняють усі рекомендації стосовно України. Отже, рішенням Наради Сторін законодавство України визнано таким, що відповідає Конвенції, а Україна перейшла у статус тих, хто успішно виконав рекомендації Комітету з дотримання Конвенції. Ми покинули список порушників», - пояснив Микола Кузьо.
Крім того, за результатами 6-ї Наради Сторін Оргуської конвенції та 3 Наради Сторін Протоколу до неї представники української делегації увійшли до керівних органів Конвенції.
«Хотів подякувати колегам із нашої делегації за проведену роботу під час заходу. Це - довгоочікувана перемога, яка є вкрай важливою для позиціювання України на міжнародному рівні. Звичайно, доведеться ще чимало попрацювати, щоб виправдати довіру і підтримку, закрити усю "спадщину" та не допустити нових порушень, але зараз ми доводимо, що є відповідальним міжнародним партнером», - резюмував Микола Кузьо.
Нагадаємо, свого часу Україну було визнано стороною, яка не дотримується Конвенції у частині наявності рамкового законодавства та прозорих і чітких процедур участі громадськості у процесі ухвалення рішень, що стосуються довкілля, тощо.
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Микола Кузьо: «Україна залишила список порушників Оргуської конвенції»
Опубликовано: 2017-09-15 15:43:19
Комітет з дотримання вимог Оргуської конвенції проаналізував текст ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», ухваленого парламентом та підписаного Президентом України, і дійшов висновку, що його положення повністю задовольняють усі рекомендації рішень стосовно України.
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