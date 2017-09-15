Могут ли открытые образовательные ресурсы помочь в реализации Повестки дня «Образование-2030»?

Министры образования и другие эксперты соберутся на втором Всемирном конгрессе по открытым образовательным ресурсам (ООР) для обсуждения возможных путей раскрытия потенциала открытых образовательных ресурсов для поддержки реализации Повестки дня «Образование-2030». Конгресс состоится с 18 по 20 сентября 2017 года в Любляне, Словения.

В ходе мероприятия президент государственного собрания Республики Словения Милан Брглец предложит более 500 экспертам и делегатам, включая более двадцати министров образования и науки, рассмотреть пути интеграции передового опыта в области ООР в системы образования во всем мире.

Участники обсудят пути решения проблем, связанных с расширением сферы использования открытых образовательных ресурсов, состоящих из обучающих, учебных и научных материалов, размещенных в свободном доступе либо выпущенных с лицензией, разрешающей их свободное использование, переработку и перераспределение.

Среди основных тем обсуждения - способы поощрения многоязычия и обеспечения доступности ООР для людей с ограниченными возможностями.

Концепция этого мероприятия основана на первом Всемирном конгрессе по ООР, состоявшемся в штаб-квартире ЮНЕСКО, в ходе которого была принята Парижская декларация по ООР 2012 года. В ней поощряется открытое лицензирование образовательных материалов, выпускаемых за счет государственных средств. В этом году Конгресс также отмечает 15 лет активного роста и развития открытых лицензированных образовательных ресурсов с момента первоначального введения термина «ООР» в ЮНЕСКО в 2002 году.

В преддверии второго Всемирного конгресса по OОР шесть региональных консультаций, организованных Содружеством обучения в партнерстве с ЮНЕСКО, объединили экспертов и высокопоставленных политических деятелей из более 100 стран для обсуждения прогресса в осуществлении Парижской декларации по OОР 2012 года. *Кроме того, были получены национальные опросы по данной тематике из примерно 100 стран.

Ожидается, что Конгресс завершится принятием Люблянского плана действий в области ООР 2017 года, в котором будут отражены рекомендации шести региональных консультаций, открытой онлайн-консультации глобальных заинтересованных сторон в области ООР, а также дискуссий, которые состоятся в ходе самого Конгресса.

* Национальные опросы были проведены в Куала-Лумпуре, Малайзия (декабрь 2016 года); Валлетте, Мальта (февраль 2017 года); Дохе, Катар (март 2017 года); Порт-Луи, Маврикий (март 2017 года); Сан-Паулу, Бразилия (апрель 2017 года); и Окленде, Новая Зеландия (май 2017 года).