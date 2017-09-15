Современные классы жилья

Всем хочется жить в комфорте и уюте. Именно поэтому люди стремятся покупать квартиры в современных жилых комплексах. Там ведь и планировка лучше, и материалы для строительства использовались современные. И инфраструктура лучше развита.

Однако и здесь квартиры (да и сами комплексы) делятся на несколько классов. К примеру ЖК "Акрополь" — это элитный комплекс класса «де люкс». Их располагают в элитных районах города, с хорошо развитой инфраструктурой, хорошей охраной и прочими благами. Но за все это нужно платить — стоят квартиры в таких строениях действительно дорого. Впрочем, иного ожидать от элитного жилья и не стоит.

С другой стороны класс «эконом». Самый дешевый, является полностью типовым строением и может быть любой этажности (чаще всего до 12 этажей). Здесь около сотни квартир, разной планировки и площади. Подземная парковка не предусматривается, но возле дома есть зоны для паркинга.

Класс «комфорт» лучше эконома и, как ни странно, наиболее распространен. Размер квартир больше «эконома», лучше технические параметры жилья, лучше развита окружающая инфраструктура. Также предусматривается уличная парковка (ориентировочно — 1 парковочное место на 3 квартиры), возможна перепланировка квартир.

«Бизнес-класс» — это уже вариант еще лучше. Он не дотягивает до «элитного» жилья только по некоторым параметрам. И чаще всего лишь по месту расположения жилого комплекса. Впрочем, практически всегда они возводятся в красивой местности, а перепланировать жилье можно еще в момент проектирования здания. Квартиры здесь просторные, а внутренняя инфраструктура хорошо развита.

Какой вариант лучше? Здесь все зависит только от ваших доходов и предпочтений. Конечно, намного лучше жить в элитном жилье, но «бизнес-класс» сложно назвать «плохим». Равно как и «комфорт».