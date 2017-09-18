В Германии строят крупнейшую станцию зарядки электромобилей

Немецкая компания Sortimo планирует построить на оживленной автотрассе А8 крупнейшую в мире станцию быстрой зарядки электромобилей на 144 точки. По словам директора компании Клауса Элмера, в день она сможет обслужить 4000 машин.

Если быть точным, станция будет построена в промышленной зоне Швабии, между Ульмом и Аугсбургом с таким расчетом, чтобы каждый желающий, направляющийся по 6-полосной трассе А8, мог без труда и без очередей зарядить свой электромобиль. Кроме того, многие автозаводы Германии используют участок дороги А8 между Мюнхеном и Штутгартом как испытательный полигон для своих разработок, которые, как убежден Элмер, имеют большие планы на электротранспорт.

Однако, Sortimo рассчитывает, что станция станет чем-то большим, чем просто заправка у дороги. Этот проект имеет мало общего с обычной АЗС, не зря он носит название инновационного парка. Посетители смогут здесь не только зарядить свою машину, но и отдохнуть, поесть, что-то купить и поработать. Поэтому уже в первый этап строительства заложены рестораны и офисные помещения.

Из 144 портов 24 будут сверхскоростными, с зарядной мощностью 350 кВт, так что на пополнение аккумулятора автомобиля уйдет несколько минут. Это больше, чем может похвастаться Tesla Supercharger, которая выдает только 150 кВт. Для современных электромобилей хватит и этого, но Элмер убежден, что потребности рынка в скором времени сильно возрастут. Электричество будет поступать только из 100% возобновляемых источников.

В первый этап строительства компания вложила 15 млн евро. Еще 300 млн выделит Министерство транспорта на создание торговой инфраструктуры, сообщает FAZ.

Инф. finance.ua